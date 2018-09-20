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10月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.28%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-16 09:05

       10月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计5428条。其中，投诉类帖子2449条，咨询类帖子2560条，建议类帖子419条；已回复帖子5389条，回复率为99.28%，比9月上升0.48个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门49家，其中45家回复率为100%。

　　在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18家，回复率均为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位30家，其中22家回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。10月，“百姓呼声”频道抽查了3000条帖子。抽查结果显示，有6条帖子存在敷衍答复情况。其中，市税务局2条、市教育局1条、伊滨区1条、新安县1条、洛宁县1条。

　　自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

　　想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”频道查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询相关单位的办理结果，并对办理情况进行评价。（洛阳晚报记者 郭宁康）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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