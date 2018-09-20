涧光公司：以“制造绿色”引燃“绿色动力”

立冬已过，窗外寒风阵阵。位于高新区的洛阳涧光特种装备股份有限公司的加工一线，生产和改造现场热火朝天——一边是老机床全速开动，锃光瓦亮的工件陆续下线；一边是数台崭新的智能数控机床陆续被卸下货车，安装调试。

立冬已过，窗外寒风阵阵。位于高新区的洛阳涧光特种装备股份有限公司的加工一线，生产和改造现场热火朝天——一边是老机床全速开动，锃光瓦亮的工件陆续下线；一边是数台崭新的智能数控机床陆续被卸下货车，安装调试。

“产品供不应求，产能严重不足。”该企业生产总监唐洪说，今年涧光公司投资3000余万元引入最新的智能化设备，力争使产能提高两倍。

在我国石化产业投资日益放缓的背景下，该企业产品供不应求却成为常态，今年前10个月销售收入同比增长约37%。近年，涧光公司紧扣国家创新驱动发展战略和绿色发展理念，大力实施全密闭除焦延迟焦化装置等绿色石化装备研发，依靠科技创新趟出一条传统产业的绿色发展之路，以“制造绿色”引燃澎湃“绿色动力”。

处十字路口“押宝”绿色发展

用涧光公司创始人、董事长兼总经理杨根长的话说，该企业创立20多年来主要做好了一件事，即“研发行业一流的延迟焦化设备”。

如果让业内人士思考将石油资源吃干榨净的关键环节，多数人会想到一道工序——延迟焦化。

“延迟焦化是炼化企业普遍采用的深加工工艺。”杨根长说，该装置在分离和提取石油中高附加值轻质油的同时生产石油焦。

一般来说，炼化企业的绝大部分产品属于气体或者液体，通过管道便可实现运输，对环境影响较小。但是由于石油焦是固体，在其生产、运输和储存过程中往往产生大量粉尘和硫化氢等挥发性污染气体，被业内人士形象比喻为石化产业的“脏粑粑”。

回望2013年，国内石化产业延迟焦化工艺自动化改造已基本完成，下一个创新风口在哪里？各石化设备研发企业观点不一。

站在十字路口，涧光公司有自己的判断。“我们‘押宝’绿色发展，要让延迟焦化实现清洁生产。”杨根长斩钉截铁地说，随着国家越来越重视绿色发展，生产清洁化是延迟焦化产业发展的大趋势，更是该产业创造“绿色GDP”的关键。

从2013年起，中石化洛阳工程有限公司牵头，中石化镇海炼化分公司和涧光公司携手开展密闭智能除焦成套技术研发，着力破解长期困扰炼化企业的焦化装置散发异味和粉尘污染等难题。其中，涧光公司承担了设备研发任务。

“这项成果拯救了国内延迟焦化产业”

在采访现场，说起该设备研发之难，杨根长向记者讲述了一个小细节。

几年前，国内某城市环保部门要求当地一家大型炼化企业延迟焦化装置进行环保改造。这家企业向当地环保部门诉苦，细数了国内大大小小炼化厂的国产、进口延迟焦化设备，得出的结论是——延迟焦化异味和粉尘污染是世界难题，国内还没有破解这一难题的产业化方案。

创新，就是要填补行业空白。

涧光公司与合作单位紧密配合，在毫无成功先例可供借鉴的情况下，研制出破碎机、提升机等关键设备。

2015年，全球首套全密闭智能除焦及装储成套设备在中石化镇海炼化分公司成功试运行。该项目从石油焦生产、运输到储存环节，均在相对封闭的环境下进行，标志着我国拥有自主知识产权的密闭除焦成套技术正式诞生。

事实证明，这一世界“首台套”装置诞生得恰逢其时。

2016年前后，我国环保攻坚强力推进。层级高、目标明、力度大，“绿色风暴”席卷全国。国家对环保的管控力度不断升级，限期关停、按日罚款等举措重拳出击。

不改就关停！绿色化改造成为延迟焦化产业“活下来”的必经之路。

此时，国内拥有密闭除焦延迟焦化技术的石化设备生产企业，唯有涧光公司。有石化客户和专家这样高度评价涧光公司的科技成果：“这项成果拯救了国内延迟焦化产业！”

从“单项冠军”迈向“全球龙头”

随着密闭除焦延迟焦化装置成为涧光公司的“独家生意”，该企业销售额开始大幅增长。

如今，涧光公司参与研发的“封闭式智能除焦、输送及装储成套技术”已入围中石化2017年度“十条龙”科技攻关项目，为我国延迟焦化行业的技术进步和绿色生产作出了重大贡献，相关装置研发和销售已成为该企业营收的“顶梁柱”，也使其成为延迟焦化领域名副其实的“单项冠军”。

当下，该公司经过对各项运行数据的研究、分析，计划再投入1000余万元费用，研发更加环保、高效、智能和便捷的第二代石油焦封闭除焦、输送系统，加速实现延迟焦化技术全球领先，努力占据世界龙头地位，打造具有自主知识产权和知名品牌的全球石化专用设备优秀供应商。

沿着绿色发展这一科技和产业变革大方向，从“单项冠军”迈向“全球龙头”，涧光公司昂扬在途。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 王思臣）