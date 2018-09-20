栾川“黄金九条”扶持民宿发展　打造“南有莫干，北有栾川”新格局

11月15日，河南省民宿发展培训会在栾川召开。河南省旅游局局长姜继鼎、河南省扶贫办主任史秉锐、河南省旅游局副局长李延庆、洛阳市人民政府副市长魏险峰及河南省各市旅游局长、扶贫办主任、旅游重点县领导、民宿业主、民宿投资人等300多人参加了此次会议。

河南省民宿发展培训会

11月15日，河南省民宿发展培训会在栾川召开。河南省旅游局局长姜继鼎、河南省扶贫办主任史秉锐、河南省旅游局副局长李延庆、洛阳市人民政府副市长魏险峰及河南省各市旅游局长、扶贫办主任、旅游重点县领导、民宿业主、民宿投资人等300多人参加了此次会议。

中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会副会长、田园东方投资集团有限公司副总裁赵铭熙

在培训会上，栾川县发布了精品民宿扶持政策“黄金九条”，在运营与就业、融资建设、品牌创建推广、创业、金牌民宿管家、民宿集群创建、税收、培训及招商引资等九大方面给予一定的政策及资金扶持，致力于培育精品民宿集群，打造乡村度假高地，让栾川跻身国内民宿度假目的地第一集团军，逐步形成“南有莫干，北有栾川”的民宿分布新格局。

参会人员考察潭头镇拨云岭村慢居十三月精品民宿

本次培训为期两天，分为实地考察、现场讨论两部分。参会人员已于会议前对栾川县拨云岭、大红村、南沟村等美丽乡村和隐心谷、颐和·伏牛山居温泉酒店、慢居十三月等精品民宿以及伊河水系工程进行了深入考察。参会人员表示:栾川精品民宿依托丰厚的旅游资源，通过持续的努力营造出了一种更休闲的生活状态，服务热情品质高，同时与当地乡村风俗相结合的创意设计，为乡村旅游增添活力，已逐渐成为一大亮点。

台湾民宿协会、优质民宿联盟副理事长吕人凤

会上，参会专家共同探讨了当前民宿业发展的方向。中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会副会长、田园东方投资集团有限公司副总裁赵铭熙；台湾民宿协会、优质民宿联盟副理事长吕人凤；高远文旅董事长、心宿品牌创始人徐恒勇等十几位资深民宿大咖进行了精彩的发言，为栾川乃至河南省民宿业发展出谋划策。通过本次会议，让更多人了解栾川民宿发展前景，借助本次会议达到合作共赢，让民宿主和投资人能够在栾川这片希望的田野上发现商机，打造出一批优质民宿旅游项目，创造乡村振兴的“栾川新模式”，为全省提供有效的宝贵经验。

参会民宿专家

11月15日上午河南省民宿发展走进栾川培训会结束后，当天下午河南省旅游扶贫推进会继续在栾川召开。此次，两个会议同时在栾川召开，旨在借助民宿发展，助推乡村旅游转型升级，做好乡村旅游精准扶贫的大文章。(王国露)