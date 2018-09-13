【关注洛阳供暖】你家的暖气热了吗？不热看这里！

今日零时起，洛阳市进入今冬采暖季，各热力公司开始集中供热，大部分市民在家已经明显感受到了融融暖意，但仍有部分市民反映家中暖气不热。对此，洛阳网记者咨询了洛阳热力有限公司相关负责人寻找解决办法，若您家里暖气不热，可以从以下这几个方面找找原因，再“对症治疗”。

今日零时起，洛阳市进入今冬采暖季，各热力公司开始集中供热，大部分市民在家已经明显感受到了融融暖意，但仍有部分市民反映家中暖气不热。对此，洛阳网记者咨询了洛阳热力有限公司相关负责人寻找解决办法，若您家里暖气不热，可以从以下这几个方面找找原因，再“对症治疗”。

【第一步：排查】

管网、换热站、自家暖气管道……暖气不热的“病因”多种多样，以上哪个环节出了岔子，暖气都热不起来，市民可以先用以下“排除法”解决：

1、如果所处小区和邻近的小区大面积暖气不热，可能是上游热源和主管网出现了问题。这时，市民可联系负责该区域的热力公司报修。

2、如果所处小区内自家楼栋不热，而其他楼栋热，可能是小区管网和热力交换站出现了问题。这时，由热力公司直供小区的市民，可以向负责该区域的热力公司报修；由物业转供小区的市民，须向所处小区物业报修。

3、如果邻居家热，而自家不热，就需要进行自查。

【第二步：自查】

邻居家暖洋洋，自己家暖气却不给力。在进行自查时，您可以看看家中是否存在以下现象：

现象一：挂暖用户，家中暖气片局部不热，且暖气内有水响声。

原因：有可能是发生了“气堵”。

解决办法：将暖气片一侧上端的放气阀轻轻拧松一些，听到有气体放出的声音后中止操作，待有水流出后再拧紧放气阀。通常需重复操作几次，暖气就会热起来。若排过气后暖气片还不热，市民须请专业人员查明缘由，切勿盲目排水。

现象二：挂暖用户，暖气片表面温度高，而室内温度低。

原因：可能是房屋保温性能差，耗热量大；装修时对暖气片包装过严，使得散热效果差；用户更换暖气片后，片数选型过小，不能满足室内散热负荷；单个楼栋用热率太低，周围用户多未用热。

解决办法：加强房屋的保温性；拆除暖气片装修物；移除暖气片表面的遮盖物；按原有设计选择安装暖气片片数和提高楼栋的用热率。

现象三：挂暖用户，家中暖气片整体不热。

原因：可能是因为上个采暖季结束后，用户关闭了供热管道阀门，这个采暖季到来时却忘记打开，导致管道中的热水无法循环。

解决办法：由热力公司直供小区的市民，可以通知负责该区域的热力公司开阀；由物业转供小区的市民，须通知所处小区物业开阀。

现象四：挂暖用户，家中个别暖气片不热，房间冷热不均。

原因：有可能是水力失衡所造成的，这种现象尤其在新供热小区非常普遍。

解决办法：如果市民家中安装了室温自动调节阀，调节户内平衡相对较为容易，只需将温控阀指针对准3(进口温控阀对准5)，设定为20度室温标准即可。在室温低于设定温度20度时，调节阀阀门自动打开，在室温高于设定温度20度时，调节阀阀门自动关闭。安装了自动温度控制阀的用户，一般供暖4小时后，室温就可以达到设定温度。

未安装室温自动调节阀的市民，只能先关闭所有的暖气片阀门，从最后一组阀门(须查看装修图纸)开启，每次幅度要尽量小，只要该暖气片有温度即可，然后逐一向前端调节。在未安装室温自动调节阀的情况下，若想把所有房间调到合适温度一般需要2至3天。此外，您也可以在室内内墙1.5米左右的高度悬挂一温度计，依据它来开大或关小某个房间的阀门，最后达到一个比较满意的效果。

现象五：地暖用户，居住在楼层过高或者是小区供暖未端，家中整体不热。

原因：有可能是管道压力不够。

解决办法：由热力公司直供小区的市民，可以向负责该区域的热力公司报修；由物业转供小区的市民，须向所处小区物业报修。

现象六：地暖用户，供回水温差比较大。

原因：1、有可能是地热管中杂质较多导致过滤器堵塞，影响了水循环；2、有可能是管道里有气顶着，导致热水不能进入到回路里，不能进行循环。

解决办法：关闭分水器上的所有阀门，用活口扳手打开过滤器，清洗里面的过滤网，也可以找专业人士进行清洗；打开分水器上的放气阀，把管道里的气排出，直至放出热水。

如果排除上述这些情况，那么问题就可能出在邻居或是自己家的装修上了。你家是否拆改过暖气？如果答案肯定，问题可能就出在自家管线设计不合理上，想要解决，就得请当时的改造单位进行重新布线；若确定自家没改动过，而周边邻居改过，那就有可能是邻居改造不合理，破坏了整体供热系统的水力平衡，这时最好向物业反映，出面督促邻居改造不合理部分。

【第三步：求助】

若市民发现自家暖气不热，且无法自己解决。由物业转供小区的市民，可向所处小区物业报修；由热力公司直管小区的市民，可拨打以下电话进行报修：

洛阳热力有限公司服务热线：63005678

洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司服务热线：9618966

洛阳高新热力有限公司服务热线：64331318

洛阳暖鑫热力有限公司服务热线：0379-62675110

洛阳城燃新能源热力有限公司服务热线：65266836

【供暖小贴士】

1、室内采暖设备漏水该怎么办？

如水流不大，可用毛巾或抹布将管道紧紧缠住，留出一段把水引到盆或桶里，然后请专业人士进行修理。如漏水严重，需封闭入户阀门，并向专业人士求助。用户千万不能自行处置，一旦处置不妥，连接处断开将会给用户造成损失。

若暖气片的排气阀被拧断或碰断形成漏水，可马上找一根筷子或细木条，削尖一头，插入断口处，先止住漏水，再请专业人士进行修理。

2、家中暖气不热，可以持续放水吗？

大量放水会导致供热系统失水严重，使小区供热进入恶性循环。因为热力站要依靠循环水来保证供热所需压力，居民放出的循环水越多，就意味着热力站要补入的自来水越多，自来水并非软化水，硬度较高，注入太多会导致板式换热器结垢严重，使换热效果明显降低，小区供热效果变差。

3、暖气管道里的水能用吗？

暖气管道里的水是不能用的，供热时为防止管道、阀门腐蚀锈化，在水中加有一定量的化学药剂，水质完全不符合生活用水标准，使用暖气管道中的热水不仅会损害身体健康，也会导致供热系统失水严重，使供热系统压力失衡，影响居民正常供暖。(记者 郭瑛 谢娜娜)