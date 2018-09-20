【洛阳市互联网行业党建系列报道之五】58同城洛阳加速度公司：探索“党建+公益”模式 激活党建生命力

日前，在洛龙区望春门街头，出现了初冬时节里让人暖心的一幕场景：洛龙区环卫工人李大姐从58同城洛阳加速度公司的一名工作人员手中接过防寒物品，两人相互致谢，语暖人心。

58同城洛阳加速度公司

“真的太感谢你们了！”

“不，是我们应该说‘感谢’，为了给我们提供舒适的生活环境，你们辛苦了！”

日前，在洛龙区望春门街头，出现了初冬时节里让人暖心的一幕场景：洛龙区环卫工人李大姐从58同城洛阳加速度公司的一名工作人员手中接过防寒物品，两人相互致谢，语暖人心。

当天活动是58同城洛阳加速度公司举办的一次初冬送温暖活动，也是一次“党建+公益”活动。

58同城洛阳加速度公司成立于2014年1月14日，是一家专注于互联网信息服务为核心业务的综合型服务平台，为58赶集集团洛阳核心授权服务商。58同城作为分类信息网站，本地化、自主且免费、真实高效是该网站三大特色，其服务覆盖生活的各个领域，提供房屋租售、招聘求职、二手买卖、餐饮娱乐、旅游交友等多种生活信息。

“我们作为一家现代互联网信息服务企业，近年来在经营好自身各项业务同时，十分重视党建工作。例如，通过每个月至少开展2次党建学习活动、分批组织员工去洛阳党建馆参观学习、制作每日一语海报、建立微信群心语等方式，让员工真正认识党、充分了解党，并让党建真成为凝聚团队能量的‘催化剂’。”58同城洛阳加速度公司人事行政部经理孔海燕说，公司一直将社会公益事业融入党建工作，努力探索“党建+公益”模式，积极组织公司员工开展多形式、多内容、全方位的公益服务活动，将公益做成一项长期事业。在履行社会责任的同时，营造精诚团结、互帮互助的企业氛围，让公益活动更有深度、更有广度、更有宽度，让党建工作更有实效、更有温度、更接地气。

近年来，58同城洛阳加速度公司积极力行公益：曾深入我市及平顶山市的部分贫困县区开展“58同城、与爱同行”系列公益活动，为当地留守儿童学校、儿童福利院、敬老院等机构送去温暖；帮助洛龙区白马寺镇孔寨村村民就业；经常组织关爱环卫工人活动，为环卫工人送去水杯、毛巾、棉被等物资，用实际行动回报社会。

“2016年12月，在洛阳市互联网行业党委的指导下，我们公司成立了党支部，并定期开展党建活动。其中，公司每一次组织开展‘党建+公益’活动时，不仅党员热烈响应，其他员工也积极报名参与。通过一系列党建活动，公司员工的心拢到了一起，智慧聚到了一处，力量也拧成了一股绳。”孔海燕说，如今公司员工入党积极性很高，党员人数比成立党支部时增加了5人，还有5名员工已提交入党申请书，2名员工成为入党积极分子，而该公司党支部也成为洛阳市互联网行业党建工作直接联系点之一。

此外，在党建文化影响下，58同城洛阳加速度公司成立了增值服务部门和售后服务监察部门，规范公司发展，保证客户的权益不被侵犯。“在今后的经营发展中，我们公司还将充分发挥自身优势，不断探索如何让企业发展与党建文化同频共振、相辅相成。”孔海燕说。(记者 郭瑛 见习记者 翟毅晓 文/图)