洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【洛阳市互联网行业党建系列报道之五】58同城洛阳加速度公司：探索“党建+公益”模式 激活党建生命力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-15 18:37
58同城洛阳加速度公司

　　“真的太感谢你们了！”

　　“不，是我们应该说‘感谢’，为了给我们提供舒适的生活环境，你们辛苦了！”

　　日前，在洛龙区望春门街头，出现了初冬时节里让人暖心的一幕场景：洛龙区环卫工人李大姐从58同城洛阳加速度公司的一名工作人员手中接过防寒物品，两人相互致谢，语暖人心。

　　当天活动是58同城洛阳加速度公司举办的一次初冬送温暖活动，也是一次“党建+公益”活动。

　　58同城洛阳加速度公司成立于2014年1月14日，是一家专注于互联网信息服务为核心业务的综合型服务平台，为58赶集集团洛阳核心授权服务商。58同城作为分类信息网站，本地化、自主且免费、真实高效是该网站三大特色，其服务覆盖生活的各个领域，提供房屋租售、招聘求职、二手买卖、餐饮娱乐、旅游交友等多种生活信息。

　　“我们作为一家现代互联网信息服务企业，近年来在经营好自身各项业务同时，十分重视党建工作。例如，通过每个月至少开展2次党建学习活动、分批组织员工去洛阳党建馆参观学习、制作每日一语海报、建立微信群心语等方式，让员工真正认识党、充分了解党，并让党建真成为凝聚团队能量的‘催化剂’。”58同城洛阳加速度公司人事行政部经理孔海燕说，公司一直将社会公益事业融入党建工作，努力探索“党建+公益”模式，积极组织公司员工开展多形式、多内容、全方位的公益服务活动，将公益做成一项长期事业。在履行社会责任的同时，营造精诚团结、互帮互助的企业氛围，让公益活动更有深度、更有广度、更有宽度，让党建工作更有实效、更有温度、更接地气。

　　近年来，58同城洛阳加速度公司积极力行公益：曾深入我市及平顶山市的部分贫困县区开展“58同城、与爱同行”系列公益活动，为当地留守儿童学校、儿童福利院、敬老院等机构送去温暖；帮助洛龙区白马寺镇孔寨村村民就业；经常组织关爱环卫工人活动，为环卫工人送去水杯、毛巾、棉被等物资，用实际行动回报社会。

　　“2016年12月，在洛阳市互联网行业党委的指导下，我们公司成立了党支部，并定期开展党建活动。其中，公司每一次组织开展‘党建+公益’活动时，不仅党员热烈响应，其他员工也积极报名参与。通过一系列党建活动，公司员工的心拢到了一起，智慧聚到了一处，力量也拧成了一股绳。”孔海燕说，如今公司员工入党积极性很高，党员人数比成立党支部时增加了5人，还有5名员工已提交入党申请书，2名员工成为入党积极分子，而该公司党支部也成为洛阳市互联网行业党建工作直接联系点之一。

　　此外，在党建文化影响下，58同城洛阳加速度公司成立了增值服务部门和售后服务监察部门，规范公司发展，保证客户的权益不被侵犯。“在今后的经营发展中，我们公司还将充分发挥自身优势，不断探索如何让企业发展与党建文化同频共振、相辅相成。”孔海燕说。(记者 郭瑛 见习记者 翟毅晓 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
        年已七旬的他们以旅行为乐。“我俩没别的爱好，就喜欢旅游：一来旅游让人心情愉悦，二来能检验自己的身体是...
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 省商务厅出台意见支持洛阳中原城市群...
  • 洛阳首条城市综合管廊热力管线建成投用
  • 明日22时起，王城大道与开元大道交叉...
  • 洛阳西汉大墓主墓室将搬家
  • 王城大道与南昌路全线20套“鹰眼”监...
  • 洛阳县（市）区机构改革座谈会召开
  • 洛阳市领导与干部群众共同参加冬季植...
  • 洛阳6个项目施工单位被约谈
  • 险！吊车挂钩砸到电动三轮车 车上还有...
  • 今冬明春，洛阳16.4万亩土地将披绿衣
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    栾川县秋扒乡：香菇大...
    中国第四批赴南苏丹（...
    今冬明春，洛阳16.4万...
    洛阳16岁少年爱发明 5...
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605