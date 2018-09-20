到2020年，洛阳市绿色矿山达20个以上

记者从洛阳市国土资源局获悉，为加快推进绿色矿山建设和绿色勘查，促进矿业转型升级和绿色发展，近日，市国土资源局、市财政局、市环保局联合印发《洛阳市加快绿色矿山工作方案》(以下简称《方案》)。力争到2020年，树立科技引领创新驱动型绿色矿山典范5—10个,建成绿色矿业发展示范区1个，实施绿色勘查项目示范1个,全市绿色矿山数量达到20个以上,基本形成绿色矿业发展新格局,形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。

洛阳网讯 记者从洛阳市国土资源局获悉，为加快推进绿色矿山建设和绿色勘查，促进矿业转型升级和绿色发展，近日，市国土资源局、市财政局、市环保局联合印发《洛阳市加快绿色矿山工作方案》(以下简称《方案》)。力争到2020年，树立科技引领创新驱动型绿色矿山典范5—10个,建成绿色矿业发展示范区1个，实施绿色勘查项目示范1个,全市绿色矿山数量达到20个以上,基本形成绿色矿业发展新格局,形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。

《方案》明确，依照政府引导、企业主建的基本原则，严格执行政策和标准,规范矿业权市场准入,推进供给侧结构性改革,引导企业主体主动建设绿色矿山、发展绿色矿业，同时坚持开采方式科学化、资源利用高效化等总体要求，并对绿色矿山企业建立失信惩戒机制，接受社会监督。

《方案》指出，要优化矿产勘查开发布局和产业结构，控制产能过剩矿产开发,治理小、乱、散矿山,建立“三区两线”可视范围内露天开采矿山退出补偿机制，严格执行新建矿山最低开采规模和最低服务年限准入要求；推广矿产资源勘查开发先进技术，严禁使用国家明令禁止的采选方法和生产工艺；鼓励生产矿山建设绿色矿山,已设露天矿山2020年前要全部达到绿色矿山建设标准，原则上我市辖区内全部大中型矿山纳入绿色矿山建设目标任务。

根据《方案》，我市将在资源配置、用地、财税、等政策方面加大支持力度。在《国家重点支持的高新技术领域》范围内,持续进行绿色矿山建设技术研究开发及成果转化的企业,符合条件经认定为高新技术企业的,可依法减按15%税率征收企业所得税。2020年后未达到绿色矿山标准的矿山企业,将限制申请各类财政专项补助资金。(记者 谢娜娜 通讯员 杨双新)