洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

广东省未成年人检察工作考察团来洛阳市涧西区人民检察院考察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2018-11-15 17:26

　　11月12日，广东省检察机关未成年人犯罪检察工作考察团一行5人，在河南省人民检察院、洛阳市人民检察院领导同志陪同下，到洛阳市涧西区人民检察院考察未成年人犯罪检察工作。

　　洛阳市涧西区人民检察院检察长郭现营向考察团介绍了该院未成年人犯罪检察工作情况。该院未成年人犯罪检察局成立于1999年，是一个先进的团体，获得了一系列国家级、省级、市级荣誉，涌现出了一系列先进个人。该院统一受理洛阳市所有城市区涉及未成年人和在校生犯罪的审查批捕、审查起诉案件。近年来，该院结合地域特色，积极探索，大胆尝试，倾心打造以检察机关为主导，以学校、社区、心理协会、企业为依托的“五位一体”观护帮教体系，取得了良好的法律效果和社会效果，赢得了上级和社会各界的一致好评。

　　考察团一行观看了该院观护帮教基地宣传片，观看了该院根据真实案例自编自导自演的观护帮教微电影《遇见》，观看了动漫宣传片《洛小未》，参观了洛阳市未成年人心理辅导矫正中心的心理测评室、心理辅导室、心理宣泄室、体感音波放松室、团体心理训练室，参观了牡丹心语工作室。

　　考察团对洛阳市涧西区人民检察院坚持“教育为主，惩罚为辅”原则，积极贯彻“教育、感化、挽救”方针，全方位维护未成年人合法权益的“六心工作法”、“五位一体观护帮教机制”等给予了高度评价。
[ 责任编辑：刘宝文]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
        年已七旬的他们以旅行为乐。“我俩没别的爱好，就喜欢旅游：一来旅游让人心情愉悦，二来能检验自己的身体是...
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 省商务厅出台意见支持洛阳中原城市群...
  • 洛阳首条城市综合管廊热力管线建成投用
  • 明日22时起，王城大道与开元大道交叉...
  • 洛阳西汉大墓主墓室将搬家
  • 王城大道与南昌路全线20套“鹰眼”监...
  • 洛阳县（市）区机构改革座谈会召开
  • 洛阳市领导与干部群众共同参加冬季植...
  • 洛阳6个项目施工单位被约谈
  • 险！吊车挂钩砸到电动三轮车 车上还有...
  • 今冬明春，洛阳16.4万亩土地将披绿衣
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    栾川县秋扒乡：香菇大...
    中国第四批赴南苏丹（...
    今冬明春，洛阳16.4万...
    洛阳16岁少年爱发明 5...
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605