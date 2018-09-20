广东省未成年人检察工作考察团来洛阳市涧西区人民检察院考察

11月12日，广东省检察机关未成年人犯罪检察工作考察团一行5人，在河南省人民检察院、洛阳市人民检察院领导同志陪同下，到洛阳市涧西区人民检察院考察未成年人犯罪检察工作。

11月12日，广东省检察机关未成年人犯罪检察工作考察团一行5人，在河南省人民检察院、洛阳市人民检察院领导同志陪同下，到洛阳市涧西区人民检察院考察未成年人犯罪检察工作。

洛阳市涧西区人民检察院检察长郭现营向考察团介绍了该院未成年人犯罪检察工作情况。该院未成年人犯罪检察局成立于1999年，是一个先进的团体，获得了一系列国家级、省级、市级荣誉，涌现出了一系列先进个人。该院统一受理洛阳市所有城市区涉及未成年人和在校生犯罪的审查批捕、审查起诉案件。近年来，该院结合地域特色，积极探索，大胆尝试，倾心打造以检察机关为主导，以学校、社区、心理协会、企业为依托的“五位一体”观护帮教体系，取得了良好的法律效果和社会效果，赢得了上级和社会各界的一致好评。

考察团一行观看了该院观护帮教基地宣传片，观看了该院根据真实案例自编自导自演的观护帮教微电影《遇见》，观看了动漫宣传片《洛小未》，参观了洛阳市未成年人心理辅导矫正中心的心理测评室、心理辅导室、心理宣泄室、体感音波放松室、团体心理训练室，参观了牡丹心语工作室。

考察团对洛阳市涧西区人民检察院坚持“教育为主，惩罚为辅”原则，积极贯彻“教育、感化、挽救”方针，全方位维护未成年人合法权益的“六心工作法”、“五位一体观护帮教机制”等给予了高度评价。