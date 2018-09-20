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洛阳市涧西区人民检察院依托“三远一网”提升司法办案效率
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2018-11-15 17:26

　　11月14日，洛阳市涧西区人民检察院进行了首次远程庭审。通过电子设备与几公里以外的法院连接起来，突破了时空限制，把智慧检务落到实处，着力搭建纵向贯通、横向集成、资源共享的执法平台，以推动检察机关执法规范化、管理科学化。

　　根据最高检《“十三五”期间全国检察机关科技强检规划纲要》，河南省检察院要求“各分市院建设本地区的资源管理平台，实现视频会议、案件讨论、远程提讯、远程出庭支持等视频应用系统的整合，为检察工作提供可视化的辅助决策信息”。通过集语音、图像、文字、数据通信为一体的远程音视频传输等技术，实现检察官、法官、犯罪嫌疑人或被告人分处检察院、法院、看守所三地互联互通，顺利实现了远程提审、远程开庭、远程送达，有效缓解了案多人少的难题，这是近日洛阳市涧西区人民检察院利用远程提审支持系统实现的真实场景。

　　“鉴于犯罪嫌疑人吕某对指控的犯罪事实无异议，同意本案适用……”当天，检察官杨乐坐在涧西区人民检察院远程提审室，仅用了短短20多分钟，1起审查批捕案件就全部完成提审。以前因为与看守所的距离较远，加上交通堵塞等因素，提审一名犯罪嫌疑人通常要用半天甚至一天的时间才能完成。

　　据悉，该院平均每年办理各类刑事案件1500-1800件左右，办案量约占洛阳市的1/6。2018年以来，该院积极构建“三远一网”(远程提审、远程庭审、远程送达和检察工作网)系统，对犯罪事实清楚、证据确实充分，犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪的案件，适用“三远一网”系统办理。目前，该院已办理远程提审7件7人，远程庭审2件2人。
[ 责任编辑：刘宝文]
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