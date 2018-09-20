邮储银行洛阳市分行开展“脱贫攻坚集中宣讲”活动

11月14日，为积极响应市脱贫攻坚领导小组“一转三推进”及“九个一”大走访活动的号召，邮储银行洛阳市分行党委书记、行长刘绍义到汝阳县十八盘乡赵庄村开展“脱贫攻坚集中宣讲”活动。

11月14日，为积极响应市脱贫攻坚领导小组“一转三推进”及“九个一”大走访活动的号召，邮储银行洛阳市分行党委书记、行长刘绍义到汝阳县十八盘乡赵庄村开展“脱贫攻坚集中宣讲”活动。

活动现场，刘行长首先结合赵庄村的实际情况分析了今后的发展走向，并向广大村民阐述了打赢脱贫攻坚战是党对人民的庄严承诺；其次，通过回顾赵庄村目前发生的变化，刘行长重点宣讲了习近平新时代中国特色主义思想和党的十九大精神，引导大家坚决自觉的同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；三是结合赵庄村整体搬迁工作，刘行长强调，赵庄村必须致力发展产业项目，增强村级集体经济，切实提高村民特别是贫困户的人均收入；四是向广大村民承诺，邮储银行洛阳市分行将切实发挥帮扶单位的帮扶责任，抓好惠及民生的各项脱贫攻坚政策的贯彻落实。

随后，刘行长还同村两委及部分群众进行了座谈交流，再次阐述党和国家及我市的支农、惠农、富农等普惠性政策和脱贫攻坚行业政策，收集梳理赵庄村村民在政策落实上存在的问题，提出相应对策建议，并鼓励大家坚定脱贫信心、立下脱贫志气、掌握脱贫技能，撸起袖子加油干，坚信幸福都是奋斗出来的！

通过此次脱贫攻坚集中宣讲活动，刘行长与赵庄村的农民群众面对面、心贴心地宣讲党的十九大精神，听民声、问民需、解民忧，激发了贫困群众自主脱贫的内生动力，夯实了贫困群众稳定脱贫的基础，提高了广大群众对扶贫政策的知晓率，增强了群众的获得感、幸福感和满意度，使广大群众发自内心地感谢党的好政策，进一步坚定了人民群众跟党走的信心和决心。