河南省第六届中小学生艺术展演活动开幕

昨日15时到17时，我省第六届中小学生艺术展演活动开幕仪式在市会议中心举行。 学生们表演舞蹈《花开时节动京城》 昨日15时到17时，我省第六届中小学生艺术展演活动开幕仪式在市会议中心举行。 此次活动由省教育厅主办，市教育局承办，洛阳师范学院协办。本届展演活动的主题是“阳光下成长”。展演活动项目分为艺术表演、学生艺术实践工作坊、艺术作品、中小学美育改革创新优秀案例四大类。 开幕仪式结束后，我市涧西区实验小学学生表演的舞蹈《鲜艳的红领巾》拉开了舞蹈专场演出的序幕。在此次演出中，来自我省24所中小学的学生们分别为大家带来了精彩的舞蹈表演。(洛阳晚报记者 王雨 通讯员 杜建芳 文/图)