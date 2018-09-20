明日，“月月3·15”陪您维权

在“双11”消费中，您是否遇到无法解决的问题？明日，“月月3·15”活动将再次启动，此次活动由洛阳晚报和市工商局12315消费者申诉举报中心联合举办，本报记者将和工商人员与您一同维权。
在“双11”消费中，您是否遇到无法解决的问题？明日，“月月3·15”活动将再次启动，此次活动由洛阳晚报和市工商局12315消费者申诉举报中心联合举办，本报记者将和工商人员与您一同维权。
明日9时至10时30分，来自市工商局西工分局、涧西分局、瀍河分局、老城分局、洛龙分局、高新分局、专业分局、车站分局、关林分局的工作人员，将在市工商局12315消费者申诉举报中心现场接受消费者的咨询、投诉和举报。
您在购物时遇到烦心事均可投诉，请您届时务必携带相关购物票据。市工商局12315消费者申诉举报中心位于解放路与纱厂东路交叉口北市工商局一楼大厅。若想了解此次活动详情或进行投诉，您可拨打12315或此次活动专线63196281。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 杨凯）
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