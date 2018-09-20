洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老汉被困污水池 民警助力脱险境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-15 09:49

　　民警救起老汉

　　昨日，孟津县公安局民警致电本报记者：有个老汉到野外一污水池捡废品，水池表面被一层垃圾覆盖，给人一种没水的假象，老汉跳下去捞塑料瓶，结果被困在水池里冻得瑟瑟发抖，要不是我们及时赶到，他恐怕就危险了。

　　“幸亏污水池里的水不深，不然孔老汉就危险了。”孟津县公安局白鹤派出所民警李岩说，11日15时许，有人报警称，在白鹤镇王庄附近有人落水。李岩赶紧和同事张献东等人带上救生绳、救生圈等设备赶往现场。

　　李岩等人到达现场后发现，污水池周围不见一个人影，不过他们在附近找到一辆电动三轮车，车上装着塑料瓶等废品。他们判断，车在附近，人应该走不远，遂拨打报警人的电话。这时他们听到从附近传来报警人的声音，遂循着声音找到一个污水池，报警人孔老汉就被困在池子里，池里的水淹到他腰部，他被冻得浑身打哆嗦。李岩等人找来一根木棍，将孔老汉往边上拉，接着用救生绳将他拉上来。

　　李岩询问得知，孔老汉是附近村民，到这里捡废品时看到污水池表面被一层垃圾覆盖，以为下面没水，就跳下去捡塑料瓶，不料污水池竟有3米深，且里面的水也有1米多深。他想扒住污水池边缘爬上来，试了几次无奈够不着，所幸兜里的手机还能用，赶紧报警求助。

　　李岩要送孔老汉回家，但被对方婉拒。孔老汉说，他只是受了点儿凉，没有大碍，坚持自己骑车回家。（洛阳晚报记者 魏巍/文 通讯员 谢文灵/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
        年已七旬的他们以旅行为乐。“我俩没别的爱好，就喜欢旅游：一来旅游让人心情愉悦，二来能检验自己的身体是...
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 省商务厅出台意见支持洛阳中原城市群...
  • 明日22时起，王城大道与开元大道交叉...
  • 洛阳首条城市综合管廊热力管线建成投用
  • 王城大道与南昌路全线20套“鹰眼”监...
  • 洛阳西汉大墓主墓室将搬家
  • 紧急提醒！王城大道开元大道口东西方...
  • 洛阳县（市）区机构改革座谈会召开
  • 今冬明春，洛阳16.4万亩土地将披绿衣
  • 洛阳市领导与干部群众共同参加冬季植...
  • 洛阳6个项目施工单位被约谈
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    洋学子品味洛阳三彩文化
    稀奇！洛阳近20斤重“...
    54个路口“信号灯手术...
    洛阳华夏文房文化博物馆
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605