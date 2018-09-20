老汉被困污水池 民警助力脱险境

昨日，孟津县公安局民警致电本报记者：有个老汉到野外一污水池捡废品，水池表面被一层垃圾覆盖，给人一种没水的假象，老汉跳下去捞塑料瓶，结果被困在水池里冻得瑟瑟发抖，要不是我们及时赶到，他恐怕就危险了。

民警救起老汉

昨日，孟津县公安局民警致电本报记者：有个老汉到野外一污水池捡废品，水池表面被一层垃圾覆盖，给人一种没水的假象，老汉跳下去捞塑料瓶，结果被困在水池里冻得瑟瑟发抖，要不是我们及时赶到，他恐怕就危险了。

“幸亏污水池里的水不深，不然孔老汉就危险了。”孟津县公安局白鹤派出所民警李岩说，11日15时许，有人报警称，在白鹤镇王庄附近有人落水。李岩赶紧和同事张献东等人带上救生绳、救生圈等设备赶往现场。

李岩等人到达现场后发现，污水池周围不见一个人影，不过他们在附近找到一辆电动三轮车，车上装着塑料瓶等废品。他们判断，车在附近，人应该走不远，遂拨打报警人的电话。这时他们听到从附近传来报警人的声音，遂循着声音找到一个污水池，报警人孔老汉就被困在池子里，池里的水淹到他腰部，他被冻得浑身打哆嗦。李岩等人找来一根木棍，将孔老汉往边上拉，接着用救生绳将他拉上来。

李岩询问得知，孔老汉是附近村民，到这里捡废品时看到污水池表面被一层垃圾覆盖，以为下面没水，就跳下去捡塑料瓶，不料污水池竟有3米深，且里面的水也有1米多深。他想扒住污水池边缘爬上来，试了几次无奈够不着，所幸兜里的手机还能用，赶紧报警求助。

李岩要送孔老汉回家，但被对方婉拒。孔老汉说，他只是受了点儿凉，没有大碍，坚持自己骑车回家。（洛阳晚报记者 魏巍/文 通讯员 谢文灵/图）