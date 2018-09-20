险！吊车挂钩砸到电动三轮车 车上还有老人和孩子

昨日，市民孟先生告诉记者一件事：一辆吊车的主钩和副钩全都砸进一辆电动三轮车的车篷，差点儿砸到一名老太太和一名小男孩。
老人和孩子吓得不轻(薛女士供图)
昨日，市民孟先生告诉记者一件事：一辆吊车的主钩和副钩全都砸进一辆电动三轮车的车篷，差点儿砸到一名老太太和一名小男孩。
昨日7时50分许，孟先生去七一路农贸市场买菜，刚走到七一路与支建街交叉口，就听到前面传来一声尖叫，只见一辆大吊车的主钩和副钩全都砸到了一辆电动三轮车，好在只是砸到了车篷，骑车的老太太和后座上的小男孩躲过一劫。
孟先生说，当时吊车由南向北行驶，电动三轮车自东向西行驶。吊车的挂钩砸进车篷后，距离老太太的头只有几厘米，看着非常吓人。老太太当时就吓傻了，呆坐在车上，后座上的小男孩也是一脸惊恐。
老太太的女儿薛女士赶来后将母亲送往市第一中医院。昨日上午，薛女士告诉记者，母亲今年72岁，被吓得不轻，医生一直在帮她降血压。
市交警支队事故处理三中队民警称，目前事故双方车辆均已被暂扣，事故原因还在进一步调查。（洛阳晚报记者 山军伟）
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