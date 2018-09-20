推销精准定位服务？别信，这是诈骗分子的新招

“虽然被骗的钱不多，但我还是想把被骗经历给大家说一下，希望引起大家的注意。”近日，市民欧女士在报警后，主动联系本报记者，向记者讲述了她被骗的经过——前些时候，有不法分子和她联系，谎称可以帮她家宾馆在地图上精准定位，在收取了她通过微信转账的200元服务费后，竟然将她拉黑了。

欧女士在转账后发信息被对方拒收

“虽然被骗的钱不多，但我还是想把被骗经历给大家说一下，希望引起大家的注意。”近日，市民欧女士在报警后，主动联系本报记者，向记者讲述了她被骗的经过——前些时候，有不法分子和她联系，谎称可以帮她家宾馆在地图上精准定位，在收取了她通过微信转账的200元服务费后，竟然将她拉黑了。

热情客服多次打电话，要帮宾馆精准定位

欧女士家的宾馆在瀍河区中州东路上，已经营十几年。说起被骗经历，她称还要从去年接到的一个电话说起。

“那是个来电显示归属地为哈尔滨的陌生号码，一个操东北口音的年轻女子说，他们是一家科技公司，专门负责帮酒店、宾馆、商场和超市做精准定位，我只要一次交费1000元，他们就可以让我家的宾馆位置在腾讯、百度、高德这三家主要地图软件上的位置精准到三五米之内。”欧女士说，她和爱人当时并未把这个电话放在心上，因为自家宾馆已经营多年，位置比较好找。

虽然欧女士拒绝了这家公司的推销，但对方并没有放弃，从今年春天开始，对方又多次打来电话向欧女士推销精准定位服务。

两个月前，欧女士听多名顾客反映，在地图软件上搜他们家宾馆时，推荐的位置并不准确，有的顾客还被地图软件引到另一条街上的别家宾馆。于是，欧女士开始担心这会影响宾馆生意。10月31日下午，当再次接到“哈尔滨来电”时，她主动添加对方为微信好友。

宾馆老板给对方转账后，再发微信被拒收

欧女士提供的聊天记录显示，对方微信名为“我是小仙女”，其公司为哈尔滨辰帆科技有限公司。在聊天过程中，对方一口一个“姐”“哥”来称呼欧女士及其爱人，并许诺只要欧女士交足额费用，就会一次性为欧女士家的宾馆做好精准定位。

“虽然加上了微信，也看了对方营业执照，但我还是不放心，就提出先交部分定金，等他们公司设定位置后我再支付剩余费用。”欧女士说，对方听了她的提议之后开始讨价还价，随后以“公司月底冲业绩”为由，让她交200元就能办理此前需要交1000元才能办的业务。在得到对方承诺“交钱后3个到5个工作日即可定位完毕”后，她给对方转账200元，并给对方提供了自家宾馆的营业执照及相关手续等信息。

11月6日，欧女士与对方联系时发现电话已无法打通，发微信也被拒收。记者从瀍河派出所及市反诈中心了解到，警方已对欧女士反映的情况展开调查，而她提供的哈尔滨辰帆科技有限公司暂未查到相关企业信息，因此初步认定这是一种新型诈骗手段，提醒大家在向陌生人转账前一定要核实。

延伸：想让自家店铺位置显示更精确，可以试试这种办法

记者在采访中注意到，类似欧女士这样担心自家店铺位置在地图软件上显示不够精确的商户不在少数。如何让自家店铺位置在地图软件上显示更精确？有一种方法，商家可以自行操作，不妨试试——

以在百度地图APP中操作为例，打开百度地图APP，选好位置后点击“上报”选项，弹窗新窗口会提示上报“新增”“报错”“核实”等几种常规问题。按照需求，商家可以选择新增位置信息，也可以对原有的位置信息进行报错，现场定位、补充位置信息，对周边相邻商户做出相关描述，并拍摄现场有效信息辅助后台工作人员核实，即可提交相关资料。几个工作日之后，自家的店铺位置在地图软件上显示就会更精确了。（洛阳晚报首席记者 王博东 文/图）