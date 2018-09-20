从即日起，贫困重度残疾人可申请家庭无障碍改造

从即日起，我市建档立卡贫困重度残疾人可向其所在的乡(镇)政府或街道办事处申请家庭无障碍改造。

从即日起，我市建档立卡贫困重度残疾人可向其所在的乡(镇)政府或街道办事处申请家庭无障碍改造。（>>>点击查看更多相关内容）

昨日，我市下发《2019年、2020年洛阳市建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，2020年年底前，全市将完成13001户建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造。

-改造条件

我市建档立卡残疾人，持有第二代中华人民共和国残疾人证，残疾等级为一级、二级的重度残疾人。申请改造的残疾人家庭应当拥有非租借的固定住房，且住房具备改造条件。

-改造标准

中央资金安排实施的建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，改造标准为户均3500元；县(市)区安排的扶贫整合资金实施改造项目，可以根据每户无障碍改造实际需求，以不超过3500元为标准，灵活集约使用。

-申请流程

有改造需求且符合条件的残疾人，可向其所在的乡(镇)政府或街道办事处提出申请并填写申请表，随后残联相关工作人员将进行入户审核。审核通过后，施工人员将上门进行改造，全程不收取任何费用。 （洛阳日报记者 张宁 通讯员 崔婕）