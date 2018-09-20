洛阳16岁少年爱发明 50多项发明4项获国家专利

“雾霾虽是污染物，可如果找到合适的利用办法，说不定就能找到其价值所在。”这几天，雾霾来袭，洛阳外国语学校高一学生买楚源对它“着了迷”。这个年仅16岁的小伙儿总有奇思妙想，而且勇于尝试，从6岁开始到现在，他已经有50多项发明。如今，他手握4项国家专利。

买楚源在做试验(受访人供图)

“雾霾虽是污染物，可如果找到合适的利用办法，说不定就能找到其价值所在。”这几天，雾霾来袭，洛阳外国语学校高一学生买楚源对它“着了迷”。这个年仅16岁的小伙儿总有奇思妙想，而且勇于尝试，从6岁开始到现在，他已经有50多项发明。如今，他手握4项国家专利。

从13岁到16岁，4年拿到4项专利

瘦瘦高高、阳光自信……昨日，在洛阳外国语学校，记者见到了买楚源，还有他的4份“实用新型专利证书”。

从6岁到现在，买楚源已经有了50项发明。

2015年1月，13岁的买楚源还在上初一，因为发明了一种热带鱼鱼缸加热装置而获得了自己的第一项专利，并成为当时我市年龄最小的专利获得者。“这个发明得归功于家里的空调，要不是它们带来灵感，我也想不到给鱼‘吹暖风’。”买楚源挺幽默，一句话就介绍了自己的发明。

此后，在家长、老师的支持下，他不断尝试制造各种“小玩意儿”。2015年11月，买楚源拿到了第二项专利——一种新型除雾装置。把这个装置安装在车内，能够快速除去汽车风挡玻璃上的水雾，提高行车安全系数，降低交通事故的发生概率。

上初三后，他开始自学编程，2017年3月，凭借自己制作的机器人关节，他又拿到一份专利证书。

今年6月，买楚源的第四份专利证书顺利到手——一种可以释放脉冲式高压电的防暴手套。“这个想法上小学六年级时就有了，灵感来自电子游戏中的招式，可是当时我没有电路知识，所以没办法实现。”买楚源说，带上这个手套，轻轻握拳触动开关，出拳就带电，“算是一种可穿戴式安保设备，希望将来能为安保工作提供帮助”。

家里摆满小发明，他是电子元件市场熟客

申请专利的这些发明，只是买楚源众多“作品”中的一部分。在他的家里，目之所及，是各种各样或改造或制造的小物件：自己组装的无人机、自动叫醒手表、蓝牙控制自动窗帘……

在买楚源的父亲买英帅眼中，他儿子最喜欢的就是窝在家里捣鼓东西，其次是逛电子元件市场。电阻、电容、二极管、三极管……在买楚源的工作台上，这些东西摆放有序、品种齐全。

“这些都是他从九龙鼎附近的电子元件市场淘来的，每次去都能拿回来不少‘宝贝’。”买英帅笑着说，买楚源早已是电子元件市场的熟客，跟不少店铺老板都成了熟人。

想培养小发明家，要提供创新的舞台

在老师们眼中，买楚源是个不错的“科技苗子”。2015年，洛阳外国语学校成立了机器人社团，第一批买楚源就被吸收了进去。“这孩子想法特别多，动手能力也强，还很自信。”机器人社团的指导老师于瑞莹说，买楚源多次代表学校参加各类科技比赛，成绩优异。

在洛阳外国语学校，和买楚源一样敢想敢做的孩子还有不少。在该校校长齐振富看来，要想培养孩子的科学创造能力，就要给他们提供创新的舞台，为此，他们组建多个社团、设立专门的教室和辅导老师，呵护、培育这些“科技小苗”。

眼下，在繁忙的学习之余，买楚源已开始备战明年8月在北京举办的世界机器人大赛。

“能和来自世界各地的高手接触，想想就让人激动！”买楚源说，他不怕挑战，有挑战才有进步。（洛阳晚报记者 智慧）