时隔三年，洛阳时越再进世界围棋棋王赛决赛

昨日，在韩国江陵进行的第23届LG杯世界围棋棋王赛半决赛中，洛阳围棋国手时越中盘战胜另一名中国棋手范廷钰，时隔3年，再次打入世界大赛的决赛。在另一盘半决赛中，中国的杨鼎新战胜韩国的申旻埈，这样两名中国棋手会师决赛。决赛将于明年2月在韩国举行。

昨日，在韩国江陵进行的第23届LG杯世界围棋棋王赛半决赛中，洛阳围棋国手时越中盘战胜另一名中国棋手范廷钰，时隔3年，再次打入世界大赛的决赛。在另一盘半决赛中，中国的杨鼎新战胜韩国的申旻埈，这样两名中国棋手会师决赛。决赛将于明年2月在韩国举行。

这也是时越第三次进入世界大赛的决赛。2012年，时越打入第17届LG杯世界围棋棋王赛决赛，并在2013年进行的决赛中战胜韩国的元晟臻，首次获得世界冠军；2015年，时越打入第20届三星杯世界围棋公开赛决赛，但在决赛中负于中国的柯洁，柯洁因此成为新一代中国围棋的领军人物。

时越近两年在国际和国内比赛中都比较沉寂，鲜有亮点。本届LG杯世界围棋棋王赛，时越从预选赛开始步步为营。进入本赛后，时越接连淘汰了韩国的世界冠军崔哲瀚、韩国的中坚棋手李元荣，在12日进行的八强战中，战胜了世界冠军江维杰，并在昨天的半决赛中击败世界冠军范廷钰，杀入决赛。

首次打进世界大赛决赛的杨鼎新是郑州人，与洛阳也颇有缘分。2007年，年仅9岁的杨鼎新来洛参加晚报杯全国业余围棋锦标赛洛阳晚报队选拔赛，但未能出线；2008年，在洛阳进行的郑汴洛围棋擂台赛上，已经五连胜的洛阳业余名将贺长合被杨鼎新挡住了连胜的步伐。（洛阳晚报记者 周中全）