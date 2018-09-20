中国第四批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营凯旋 步兵营由驻洛某部为主组建

14日上午，中国第四批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营第1梯队178名官兵，乘坐联合国包机抵达新郑国际机场，载誉归国。其余官兵将于月底前陆续回国。

维和官兵抵达新郑国际机场 记者 申利超 摄

14日上午，中国第四批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营第1梯队178名官兵，乘坐联合国包机抵达新郑国际机场，载誉归国。其余官兵将于月底前陆续回国。

我国第四批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营以第83集团军驻洛66069部队为主组建，部署在南苏丹朱巴地区，主要执行联合国营区观察警戒、武装护卫、武器禁区巡逻及应对突发事件等任务。

在为期一年的维和任务中，该营面对陌生恶劣环境、面对生死考验，始终牢记党的教诲、人民的期望，出色完成了各项任务，在国际舞台上擦亮了中国名片、维护了中国军人形象，打造了蓝盔飞虎品牌，展现了飞虎劲旅风采。

据了解，该营自2017年11月部署至任务区以来，共完成长短途巡逻任务14次，临时警戒武装护卫任务163次，UN House和难民营警戒封控任务18次，处置UN House周边情况900余次，充分展现了中国军人过硬的素质和顽强的作风，受到联南苏团(联合国驻南苏丹特派团)和当地政府高度称赞。联合国秘书长副特别代表穆斯塔法·萨姆雷说：“中国军人在联合行动中所作出的表现正是中国对于世界和平所作出贡献的一个有力体现，在联南苏团，我们为有一支中国营这样有力、专业的部队感到骄傲。”

今年9月，联南苏团授予中国第四批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营全体官兵“和平荣誉勋章”，表彰他们在维护南苏丹和平事业中作出的突出贡献。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王岸鸿 王越）