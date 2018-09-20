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第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-15 09:22

　　新棋圣连笑

　　“周睿羊投了。”记者们拥进对局室时，周睿羊用手扶着自己的额头，神情沮丧地跟连笑复盘。

　　昨日，在洛阳白云山景区进行的第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战三番棋挑战赛决胜局比赛中，挑战者连笑中盘战胜在位棋圣周睿羊，以2∶1的比分获得冠军，加冕新棋圣。周睿羊在称霸了两届棋圣战后，不得不从宝座上走下。

　　此次三番棋挑战赛，周睿羊先声夺人赢下首局，但背水一战的连笑从第二盘开始，充分发挥了自己水平，连扳两盘，终于首次获得棋圣称号。

　　赛后，连笑说，首局失利后，他利用休战日游览了白云山的美景，“非常壮观”，心情也得到了放松。

　　洛阳白云山杯中国围棋棋圣战是国内规格最高、奖金最高的围棋大赛，本届比赛冠军奖金为80万元，亚军为20万元。（洛阳晚报记者 周中全 通讯员 郑祎歌 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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