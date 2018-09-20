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杜绝弃婴现象 法律追责不能缺席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-15 09:22

　　无论出现何种情况，勇敢担起为人父母的责任，才对得起“父母”这个神圣的称呼。

　　10日清晨6点多，市民井女士偶然发现一个弃婴，引发社会爱心人士接力救助。

　　面对生命垂危的婴儿，没有人会无动于衷，公众爱心接力体现的是对生命的珍惜，然而面对弃婴现象，社会不应只有关爱，还应有对弃婴行为的进一步追责。

　　针对弃婴者，我国虽未设立单独的“弃婴罪”，但有“遗弃罪”的法律条文。刑法第261条明确规定，“对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有抚养义务而拒绝抚养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑或者管制”。

　　白纸黑字的法律条文是对婴儿生命的庄严守护，弃婴行为践踏的是孩子的生命尊严。

　　统计数据显示：弃婴中患病婴儿占比最大，治愈重症新生儿疾病对贫困家庭来说的确很难，如果不是出于种种特殊原因，相信没有父母会将亲生孩子遗弃，然而这种社会宽容像一把双刃剑，对弃婴者理解甚至体谅，也是对婴儿生命安全的无情忽略。

　　孩子是鲜活的生命个体，将孩子送到福利院并非是社会对弃婴救助的句号。追究弃婴者的法律责任，意在倒逼公众关注、监督弃婴行为。发现弃婴后，不仅要对孩子全力救助，更要社会全力寻找其父母。

　　不可否认，追责弃婴行为确实有现实难度，但同情代替不了法律。将孩子一扔了之，甚至任其自生自灭的行为并非道德范畴命题，而是严肃的刑责问题，只有对恶意弃婴行为亮出法律的利剑，弃婴现象才能不再刺痛公众的心。

　　杜绝弃婴现象，法律追责不能缺席，制度保障不能单薄。减轻父母养育压力，让弃婴救助渠道更完善、更畅通等都是对幼小生命的切实保护，无论是当前不少地方推出的先天性心脏病患儿免费治疗，还是珠海为孕妇办理的“胎儿险”等，均是保护婴儿的善政，这样的公益救助要多些、再多些。

　　对父母而言，谁不想有一个健康聪明的孩子？面对孩子的出生缺陷，自责、痛苦、恐惧可以理解，但逃避绝非最好的方法，无论出现何种情况，勇敢担起为人父母的责任，才对得起“父母”这个神圣的称呼。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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