国网伊川县供电公司：体感式安全教育 方法新颖效果明显

“注意，您已进入危险区域，请采用双脚跳或单脚跳的方式，尽快远离……”日前，在国网伊川县供电公司体感式安全教育室，一场逼真的体验式安全教学活动正在进行，当记者逐渐接近高压线落地点，模拟器上的跨步电压和电流随即增大，记者脚底的刺痛感越发强烈，忙按照安全培训员的提示“逃”至安全地带。

跨步电压体感区

“注意，您已进入危险区域，请采用双脚跳或单脚跳的方式，尽快远离……”日前，在国网伊川县供电公司体感式安全教育室，一场逼真的体验式安全教学活动正在进行，当记者逐渐接近高压线落地点，模拟器上的跨步电压和电流随即增大，记者脚底的刺痛感越发强烈，忙按照安全培训员的提示“逃”至安全地带。

作为全省首个县级供电企业体感式安全教育基地，国网伊川县供电公司体感式安全教育室不久前建成投用，设置有触电体感区、跨步电压体感区、高空坠物体感区、心肺复苏实操区、灭火器教学区等。在每一个体感项目的实际操作区，生活中的用电安全隐患及其产生的伤害都能通过传感器直接作用在体验者身上，让体验者产生“切肤之痛”，培训效果更直观，印象更深刻。

该体感式安全教育室面对中小学校、社会团体、特种行业企业等免费开放，只接受团体预约，预约电话68313234。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 张静 贾明辉 文/图）