洛阳6个项目施工单位被约谈

昨日，全市拆迁工地扬尘治理工作约谈会召开，市扬尘污染防控指挥部办公室、市住房和城乡建设委员会约谈未落实重污染天气管控措施的6个工地项目施工单位相关负责人。

昨日，全市拆迁工地扬尘治理工作约谈会召开，市扬尘污染防控指挥部办公室、市住房和城乡建设委员会约谈未落实重污染天气管控措施的6个工地项目施工单位相关负责人。 昨日，全市拆迁工地扬尘治理工作约谈会召开，市扬尘污染防控指挥部办公室、市住房和城乡建设委员会约谈未落实重污染天气管控措施的6个工地项目施工单位相关负责人。 这6个工地分别是：伊滨区诸葛镇司马社区拆迁工地、洛龙区南环路与龙门大道交叉口北200米拆迁工地、老城区苗南一地块无名拆迁工地、老城区瀍涧大道拆迁工地、西工区西下池社区拆迁工地、瀍河区圣域蓝湾项目工地。这些项目施工单位均未落实重污染天气管控措施，存在扬尘污染问题。 市扬尘污染防控指挥部办公室相关负责人强调，被约谈的项目单位要对照问题，迅速查漏补缺，举一反三，整改落实。各县(市)区相关单位要加强施工工地和道路扬尘管控，坚决遏制扬尘污染，确保管控措施落实到位。 6个工地项目施工单位相关负责人分别进行了表态发言。 （洛阳日报记者 高峰 通讯员 曹淼亮）