严管加智管 治乱治堵更有效

如果说，严管是为了维护交通法规的严肃性和权威性，让人们明白哪些可为，哪些不可为，那么，智管就是让交通法规更科学更合理，更容易被人们接受，从而让人们更愿意遵守。在治乱治堵上需要疏堵结合，一方面严格执法、严查交通违法行为，另一方面运用智能化手段，只有这样，洛阳的道路才会更通畅。

主持人：本报新闻观察员洛谭

嘉宾：市民宁妍妍

宁妍妍：治乱治堵跟每个洛阳人都息息相关，所以，我也想来聊聊。

洛谭：欢迎欢迎，洛阳人说洛阳话，谈洛阳事。

宁妍妍：前几天我坐朋友的车经过一个路口，尽管横向车道没有车辆通过，我们所在车道的车也要等很长时间的红灯。当时我就想，如果能根据交通流量的变化设置红绿灯的时长，通行效率一定会大大提高。

洛谭：这种情况确实可能存在，毕竟不是所有路口的红绿灯都是智能化的，不过将来，越来越多路口的红绿灯将智能化。王城大道围挡施工后，芳林路与九都路交叉口成了重要交通枢纽，交通压力大，为此，我市交警部门使出一个治堵妙招——为54个路口进行“信号灯手术”，信号灯管理更科学了，这些路口通行更顺畅了。

宁妍妍：我觉得不遵守交通法规是导致交通拥堵的重要原因。只有让不守交通法规的人受到应有的处罚，才能逐渐培养起他们的规则意识，并警示其他人。不遵守交通法规的人少了，交通才能更顺畅。

洛谭：相关部门也在努力让交通法规更科学。王城大道、南昌路新增20套高空监控设备，交警部门还将在市区重要路段增加自动抓拍曝光系统，从严从重处罚有交通违法行为的行人和车辆。

宁妍妍：只有严管与智管相辅相成，治乱治堵才能更有效。对于心存侥幸的人来说，高空监控设备非常有震慑力，一旦被抓拍将受到严厉处罚，加上优化交通信号灯等科学化、智能化管理，更多人会遵守交通法规。

洛谭：如果说，严管是为了维护交通法规的严肃性和权威性，让人们明白哪些可为，哪些不可为，那么，智管就是让交通法规更科学更合理，更容易被人们接受，从而让人们更愿意遵守。在治乱治堵上需要疏堵结合，一方面严格执法、严查交通违法行为，另一方面运用智能化手段，只有这样，洛阳的道路才会更通畅。