瀍河区： 创建“红引擎”党建联盟 激发基层党建活力

9日上午，一场由河南省洛阳正骨医院、洛阳东都医院、瀍河区妇幼保健中心、瀍河区疾病预防控制中心联合举办的义诊活动在河南省洛阳正骨医院开展，现场为群众体检、提供医疗咨询服务、宣传冬季保健知识。

9日上午，一场由河南省洛阳正骨医院、洛阳东都医院、瀍河区妇幼保健中心、瀍河区疾病预防控制中心联合举办的义诊活动在河南省洛阳正骨医院开展，现场为群众体检、提供医疗咨询服务、宣传冬季保健知识。

这是瀍河区北窑街道“红引擎”党建联盟举行的首场公益活动，标志着该辖区“红引擎”党建联盟正式启动。

“我还是头一次见到这么多家医疗单位联合搞义诊。医生们帮我量了血压，又帮我看了颈椎，服务特别好。”辖区居民张光霞从这种资源整合、信息共享、互促共赢的党建新模式中获得了实惠。

近年，中央和省委、市委日益重视城市基层党建工作，提出要像抓农村基层党建那样抓城市基层党建工作。今年4月，中共中央组织部确定我市为全国基层党建示范市之一。推进城市基层党建工作再上新台阶，各地均在探索新经验、找寻新路径。

瀍河区成立的“红引擎”党建联盟如何在“联”字上下功夫，真正成为提升城市治理能力、提高居民生活质量的“红引擎”？

“党建联盟是我们进一步贯彻落实‘河洛党建计划’全面进步年有关精神，进一步推进‘四级联创四化并举’活动的创新举措。”瀍河区北窑街道党工委书记高峰说，党建联盟是由街道统筹、社区及辖区单位参与、各领域互通的区域化党建工作沟通协调和交流平台。各成员单位通过整合党建资源，推动条块联动，实现服务联通、载体联创、管理联动、统筹联建，着力破解各领域党的组织组建难、作用发挥难、活动开展难等难题，充分发挥基层党组织的政治和服务功能，推进辖区各领域基层党建工作又好又快发展。

目前，在瀍河区北窑街道“红引擎”党建联盟中，已经有瀍河区委组织部、瀍河区北窑街道、河南省洛阳正骨医院、河南农业职业学院洛阳分院、洛阳市监狱、洛阳市旭升中学、东关派出所、金家街社区等16个成员单位，各成员单位的软硬件资源和需求都纳入了“云服务”手册。

“成员单位有的可以提供活动场地，有的可以提供志愿服务，在党建联盟的平台上，我们可以调动各方力量，大家集众智、汇众力，既能互助共赢，又能发挥各单位优势，联合开展党建培训、文艺活动和健康教育、法制宣传等志愿服务，以此来激发党建新动能，更好地服务辖区群众。”高峰说。

北窑街道“红引擎”党建联盟只是瀍河区的一个试点。在党建联盟运作过程中，该区将不断总结、优化、提升，让党建联盟真正成为提升全区城市治理能力和居民生活质量的“红引擎”。瀍河区委常委、组织部部长魏斌说，下一步，瀍河区计划在辖区每个街道办事处打造各具特色的党建联盟，并探索成立区级党建联盟，打破边界、壁垒，构建无差别、无障碍、全域化的党建综合体；区委组织部每季度将统筹各党建联盟，更新“云服务”资源清单、需求清单和项目清单，跟踪党建联盟资源对接情况，围绕打造“民族特色圈、党建综合体、讲习示范带、党企金名片”，构建跨领域、跨地域的特色党建网格，推进“四创四化”工作高效化、特色化，不断开创城市基层党建工作新局面，为实现人民群众对美好生活的向往贡献更大力量。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 曾东）