吴孟铎到孟津开展“一转三推进”活动

昨日上午，市委常委、常务副市长吴孟铎到孟津县小浪底镇班沟村开展“一转三推进”活动，并为基层党员干部和群众宣讲党的十九大精神及脱贫攻坚政策，看望慰问干部群众，听取意见、建议。

昨日上午，市委常委、常务副市长吴孟铎到孟津县小浪底镇班沟村开展“一转三推进”活动，并为基层党员干部和群众宣讲党的十九大精神及脱贫攻坚政策，看望慰问干部群众，听取意见、建议。

吴孟铎与村民集中座谈，从全国及全市脱贫攻坚以来农村发生的喜人变化、目前脱贫攻坚工作中存在的问题、脱贫攻坚和乡村振兴的关系、因地制宜发展产业项目、深入开展“一转三推进”活动、第一书记及基层干部群众作用发挥等方面，以大量翔实的数据、鲜活的事例，生动宣讲了党的十九大精神。他还对贫困户和贫困村评定及退出标准、产业扶持政策、行业帮扶政策、惠及“三农”普惠性政策等作了详细解读。

吴孟铎指出，要深刻学习领会党的十九大精神，坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；要深入贯彻党的十九大精神，坚决打好打赢脱贫攻坚这场硬仗，按照全市脱贫攻坚工作电视电话会议精神，在脱贫攻坚中落实精准方略，深化产业扶贫，攻克坚中之坚，激活内生动力，加强基层党建；要始终坚持以党的十九大精神为指引，深入抓好脱贫攻坚各项惠民政策的落实，早日让班沟村群众脱贫奔小康。（洛阳日报记者 李迎博）