洛阳市总工会：万余件棉服温暖环卫工人

13日上午，市总工会在泉舜购物中心北广场举行爱心活动，为环卫工人发放御寒棉服。市总工会相关负责人介绍，他们将为全市10117名环卫工人免费发放御寒棉服，希望能帮他们抵御风寒。
13日上午，市总工会在泉舜购物中心北广场举行爱心活动，为环卫工人发放御寒棉服。市总工会相关负责人介绍，他们将为全市10117名环卫工人免费发放御寒棉服，希望能帮他们抵御风寒。
“这衣服不仅厚实，上面还有反光条，穿着暖和又安全。”洛龙区环卫工人刘灵恋说，每年冬天，特别是下雪天，对他们来说都是任务最重、最辛苦的时候，穿上爱心棉服，她觉得很开心，也很暖心。（洛阳晚报 记者 王若馨 实习生 郭琦 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605