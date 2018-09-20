洛阳市总工会：万余件棉服温暖环卫工人

13日上午，市总工会在泉舜购物中心北广场举行爱心活动，为环卫工人发放御寒棉服。市总工会相关负责人介绍，他们将为全市10117名环卫工人免费发放御寒棉服，希望能帮他们抵御风寒。

13日上午，市总工会在泉舜购物中心北广场举行爱心活动，为环卫工人发放御寒棉服。市总工会相关负责人介绍，他们将为全市10117名环卫工人免费发放御寒棉服，希望能帮他们抵御风寒。

“这衣服不仅厚实，上面还有反光条，穿着暖和又安全。”洛龙区环卫工人刘灵恋说，每年冬天，特别是下雪天，对他们来说都是任务最重、最辛苦的时候，穿上爱心棉服，她觉得很开心，也很暖心。（洛阳晚报 记者 王若馨 实习生 郭琦 摄影报道）