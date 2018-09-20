胡衡庐会见加拿大卡普顿大学校长戴维·丁沃尔一行

昨日，市委常委、副市长胡衡庐会见了加拿大卡普顿大学校长戴维·丁沃尔一行，双方就推动教育、文化旅游等领域合作进行深入交谈。 昨日，市委常委、副市长胡衡庐会见了加拿大卡普顿大学校长戴维·丁沃尔一行，双方就推动教育、文化旅游等领域合作进行深入交谈。 胡衡庐代表市委、市政府对卡普顿大学客人来洛表示欢迎。他说，洛阳是一座历史文化悠久、产业基础雄厚、开放活力迸发的城市，也是“一带一路”主要节点城市和国家区域性中心城市。随着中国(河南)自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区等战略相继落地，洛阳拥有了更加广阔的发展前景。希望代表团一行通过此访深入了解洛阳，推动双方在教育、文化旅游等领域开展更多务实合作。 戴维·丁沃尔表示，洛阳发展前景广阔，非常期待双方进一步在教育、旅游、城市建设、文化等领域开展深入合作，努力实现共赢发展。（洛阳日报记者 李梦龙）