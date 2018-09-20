胡衡庐会见加拿大卡普顿大学校长戴维·丁沃尔一行

昨日，市委常委、副市长胡衡庐会见了加拿大卡普顿大学校长戴维·丁沃尔一行，双方就推动教育、文化旅游等领域合作进行深入交谈。
昨日，市委常委、副市长胡衡庐会见了加拿大卡普顿大学校长戴维·丁沃尔一行，双方就推动教育、文化旅游等领域合作进行深入交谈。
胡衡庐代表市委、市政府对卡普顿大学客人来洛表示欢迎。他说，洛阳是一座历史文化悠久、产业基础雄厚、开放活力迸发的城市，也是“一带一路”主要节点城市和国家区域性中心城市。随着中国(河南)自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区等战略相继落地，洛阳拥有了更加广阔的发展前景。希望代表团一行通过此访深入了解洛阳，推动双方在教育、文化旅游等领域开展更多务实合作。
戴维·丁沃尔表示，洛阳发展前景广阔，非常期待双方进一步在教育、旅游、城市建设、文化等领域开展深入合作，努力实现共赢发展。（洛阳日报记者 李梦龙）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605