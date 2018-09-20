洛阳扶贫扶志工作推进会召开

昨日，全市扶贫扶志工作推进会召开，传达贯彻全省扶贫扶志工作推进会和全市脱贫攻坚工作电视电话会议精神，出台专项实施方案，部署推进扶贫扶志工作。市政协主席、市委宣传部部长杨炳旭出席会议并讲话。 昨日，全市扶贫扶志工作推进会召开，传达贯彻全省扶贫扶志工作推进会和全市脱贫攻坚工作电视电话会议精神，出台专项实施方案，部署推进扶贫扶志工作。市政协主席、市委宣传部部长杨炳旭出席会议并讲话。 杨炳旭指出，各级各部门要切实落实市脱贫攻坚领导小组关于实施扶贫扶志行动重大专项的部署要求，进一步提高思想认识，把扶贫扶志作为基础性工作持续强化，作为深层次问题坚决攻克，作为重要政治任务抓好落实，树立信心决心，激发内生动力，为确保完成脱贫攻坚目标任务提供思想和精神保障。 杨炳旭强调，脱贫攻坚进入冲刺阶段，必须紧盯工作重点，推动扶贫扶志落细落实。要把思想引领作为根本任务，积极推进“新时代文明实践中心”建设，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的扶贫政策，加强思想政治工作，着力提高政策知晓率和工作满意度。要把主题宣传贯穿始终，加大宣传报道力度，开展好典型选树宣传活动，大力推动社会宣传，统一思想、凝聚人心，为脱贫攻坚鼓劲添彩。要把加强文化建设作为重要支撑，强化文艺精品创作，大力开展文化扶贫活动，建好用好农村公共文化设施，争取一批文化产业项目落户贫困地区。要把弘扬文明新风作为重要动力，大力推动移风易俗，广泛开展文明创建活动、志愿服务活动，让群众感到温暖、得到实惠。要把引导群众自立自强作为指导思想，完善帮扶政策，抓好技能培训，积极探索正向激励和负向约束机制，引导群众听党话跟党走，实现从“要我脱贫”到“我要脱贫”的根本转变。各地各部门要加强组织领导，搞好统筹协调，创新体制机制，坚持务本责实，务求扶贫扶志行动高质高效。 （洛阳日报记者 白云飞）