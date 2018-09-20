前10个月洛阳市进出口总值115.5亿元

昨日，记者从洛阳海关获悉，今年前10个月，我市进出口总值为115.5亿元人民币，与去年同期相比(下同)增长5.4%。其中，出口107.6亿元，进口7.9亿元。
昨日，记者从洛阳海关获悉，今年前10个月，我市进出口总值为115.5亿元人民币，与去年同期相比(下同)增长5.4%。其中，出口107.6亿元，进口7.9亿元。
前10个月，我市一般贸易进出口110.5亿元，增长16.3%，占全市进出口总值的95.7%；加工贸易进出口3.3亿元，占2.9%；对外承包工程出口1.6亿元，占1.4%。
前10个月，我市民营企业进出口55.4亿元，增长19.5%，占全市进出口总值的48%；国有企业进出口34.6亿元，占30%；外商投资企业进出口25.4亿元，增长16.6%，占22%。
前10个月，机电产品出口65.5亿元，增长14.9%，占全市进出口总值的56.7%。我市五大出口商品分别为太阳能电池、铝箔、家具及其零件、摩托车、铝板片及带。上述五类商品合计出口总值达44.3亿元，占全市出口总值的41.2%，商品结构进一步优化。(洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王昆)
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