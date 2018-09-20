采暖提醒：供热管道上的阀门 调试后不要随意关闭

今天是采暖季第一天，快摸摸您家的暖气片热了没。若您有任何供热方面的问题，可继续拨打晚报热线66778866或通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)留言，相关问题会得到及时解答。提问时，请务必说明自家小区名称及所在区域。

今天是采暖季第一天，快摸摸您家的暖气片热了没。

若您有任何供热方面的问题，可继续拨打晚报热线66778866或通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)留言，相关问题会得到及时解答。提问时，请务必说明自家小区名称及所在区域。

现场：热力工人对热力站进行运行检测

昨日10时，记者在洛龙区九都名郡小区热力站看到，洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)的热力工人，正在对热力站的供热机组进行运行检测。

新区热力分公司的相关负责人告诉记者，新区供热工作已准备好，直管小区试供热模式已开启，“工作前置是为了预留更多的时间，以解决试供热期间发现的问题”。在新区热力分公司后台监控室的电脑上，技术人员正在监控九都名郡小区热力站的各项指数，确保该小区今冬稳定供热。

除了新区热力分公司，洛阳热力有限公司和洛阳高新热力有限公司也在为今冬供热进行最后的准备。

答疑：听到暖气片中有水声，您可这样解决

昨日，有不少直管小区的用户通过晚报“问暖热线”咨询：听到自家暖气片中有水声，这是咋回事儿？

洛阳热力有限公司工作人员告诉记者，在供热初期或供热中断后重新启动供热设备时，容易出现气堵，导致暖气片不热、热度不均或暖气片中有水声等现象。出现这些情况，大家不妨查看这些装置——

集气罐：一般设在顶层卫生间或楼梯间，家中设有集气罐的用户，应在供热设备开始运行或因故障停热重新启动时打开集气罐进行排气，直至有水流出。

自动排气阀：该排气阀可以自动排气，一般设在整个供热系统的最高点，也就是顶楼。自动排气阀排气时，别在阀门上覆盖塑料布等物品，以免影响排气效果。

手动排气阀：用户可利用散热器一端的手动排气阀进行排气。排气时轻轻扭动手动排气阀，听到排气声立即停止扭动，等水稳定流出后将排气阀拧紧。

工作人员提醒，供热开始后，管道中的水是热水，用户接触管道阀门时，最好不要用手直接拧，以防被烫伤。

提醒：供热初期，这些事项要注意

热力技术人员提醒广大热用户，采暖季已经开始，一般情况下，家中温度会进入稳步提升期，直到室温达标。因为热有热惰性，房间需要经过一段蓄热时间，才能达到达标温度，用户请不要太着急。此外，要想户内供热设施保持良好的散热性，暖气片周围不要堆放杂物，也不要将暖气片密封起来，以免影响采暖质量，更重要的是，供热管道上的各个阀门，调试后不要随意关闭。

供热期间，如发现供热管道或暖气片漏水，用户要及时关闭故障管道的控制阀门，并立即通知维修人员。在供热初期，暖气片中会出现“气堵”现象，您需要拧开暖气片前端的排气阀，气排完出水后关闭，同时让管道上的各个阀门保持开启状态，保证水流通畅。

供热企业服务热线：

洛阳热力有限公司：63005678

新区热力分公司：9618966

洛阳高新热力有限公司：64331318（洛阳晚报记者 王若馨）