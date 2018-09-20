今日零时，今冬采暖季正式启动。晚报“问暖热线”持续为您守候，若您有任何供热方面的问题，都可继续拨打晚报热线66778866或通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)留言，相关问题会得到及时解答。提问时，请务必说明自家小区名称及所在区域。

今日零时，今冬采暖季正式启动。晚报“问暖热线”持续为您守候，若您有任何供热方面的问题，都可继续拨打晚报热线66778866或通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)留言，相关问题会得到及时解答。提问时，请务必说明自家小区名称及所在区域。

-用热率如达到规定比例，美伦·香颂小区今冬即可供热

市民程女士：我家在九都西路与天津路交叉口附近的美伦·香颂小区，负责为我们小区供热的是洛阳高新热力有限公司，我想问我们小区是否已具备供热条件，明日(15日)能否准时供热？

洛阳高新热力有限公司：

美伦·香颂小区已具备供热条件，现在正在进行预收费工作，小区今冬用热率达到规定比例即可供热。

-瀍河区巨龙家园小区计划春节前供热

市民张先生：我家在瀍河区振兴南路附近的巨龙家园小区，有热力工人在我们小区附近施工，我们小区是不是要通暖了？具体什么时间能供热？

洛阳热力有限公司：

巨龙家园小区一次网供热主管线正在贯通，小区计划春节前供热。

-老城区警安家园小区供热时间暂不确定

市民彭女士：我家在老城区的警安家园小区，想问小区何时能够供热？

洛阳热力有限公司：

警安家园小区在市热力公司的今冬供热计划名单上，但因小区计量设备费用未结，具体供热时间暂不确定。（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 郭琦）