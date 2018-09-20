洛阳市领导与干部群众共同参加冬季植树活动

眼下正是冬季植树造林好时节。昨日下午，刘宛康、吴中阳、杨炳旭等市领导来到伊水游园诸葛段，与市直机关党员干部和各界群众共同参加全民冬季植树造林活动，为伊河畔再添一片新绿。

眼下正是冬季植树造林好时节。昨日下午，刘宛康、吴中阳、杨炳旭等市领导来到伊水游园诸葛段，与市直机关党员干部和各界群众共同参加全民冬季植树造林活动，为伊河畔再添一片新绿。

天气虽冷，造林现场一派热火朝天的劳动场面。参加植树活动的领导同志与大家一起扶苗、培土、围堰、浇水，共同植下一棵棵新苗。植树间隙，市领导还不时就国土绿化、生态保护、污染防治等话题与大家交流。

近年，我市以前所未有的力度推进生态文明建设和绿色发展，河洛大地的绿色持续增加，人民群众的生态获得感、幸福感不断提升。今年，我市全面启动国土绿化提速提质行动，按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”原则，大力实施“11555”工程和“七绿”工程，着力推动国土绿化由“大写意”向“工笔画”转变。

经过一番辛勤劳动，伊水游园诸葛段新栽下的2500多棵女贞、栾树等苗木成排成行、生机勃勃。看到自己的劳动成果，大家脸上洋溢着笑容。大家纷纷表示，植树造林，绿化国土，功在当代，利在千秋。要坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，身体力行、保护生态，让河洛大地不断绿起来美起来。

据悉，全市各地抢抓绿化有利时机，纷纷掀起国土绿化高潮，因地制宜开展了丰富的植树活动，共筑绿色家园。 （洛阳日报记者 白云飞 通讯员 金志锋）