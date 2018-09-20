王城大道与南昌路全线20套“鹰眼”监控设备上岗

一辆车昨日在西苑桥北发生故障，当事人还没报警救助，交警就已赶到现场。大约10分钟后，故障车辆就被拖至安全地带。故障车辆并未引发周边道路交通拥堵，这得益于交警部门高空监控设备(俗称鹰眼设备)。

警方查看实时交通状况

一辆车昨日在西苑桥北发生故障，当事人还没报警救助，交警就已赶到现场。大约10分钟后，故障车辆就被拖至安全地带。故障车辆并未引发周边道路交通拥堵，这得益于交警部门高空监控设备(俗称鹰眼设备)。

记者昨日从市交警支队获悉，随着20套鹰眼设备的安装到位，王城大道与南昌路全线实现了高空监控设备全覆盖。有了鹰眼设备，交警坐在屋里就能将路面情况尽收眼底。

通过鹰眼设备，交通状况清晰可见

昨日上午，记者在市交警支队控制指挥中心体验了鹰眼设备的威力。

记者在大屏幕上看到，设在雅香金陵大饭店、盛唐至尊小区住宅楼等高层建筑上的鹰眼设备一开，王城大道沿线保通路及各个路口的交通状况瞬间一览无余。

在“鹰眼视角”下，警方观察道路交通状况犹如我们蹲在地上观察蚂蚁搬家，哪里车多、哪里车少，全都清晰可见。

鹰眼设备不仅能看整体，还能看局部——随着操作员调整鹰眼设备的焦距，路上车辆的车牌号都看得清清楚楚。

市交警支队副支队长王伟说，随着20套鹰眼设备的安装到位，高空监控目前已覆盖王城大道和南昌路全线。这些高空监控设备安装在道路沿线的各类高层建筑上，平均高度在100米左右，在净空环境下，一只鹰眼可看周边3个至4个路口的交通状况。

鹰眼设备替警方跑腿，实时交通状况轻松掌握

“高空监控设备最主要的作用是可以掌握某个区域多条道路的整体交通状况。”王伟说，以往，警方想了解一条道路的整体交通状况，需要开车沿相关路段来回跑上好几趟。一趟跑下来，费时费力不说，了解到的情况往往也成了“过去时”，很难掌握实时交通状况。

通过鹰眼设备，警方则可以掌握实时信息，从而进一步加强交通流量管控、疏导和对交通违法行为的治理。

目前，我市交警部门正在逐步建设三级视频巡控机制：控制指挥中心为一级，各交巡大队指挥室为二级，各路口岗亭为三级。将来，随着路面监控设备和高空监控设备的进一步完善，依托交通管理科技设施，我市警方的交通治理能力将进一步增强。

与高德地图合作，对全市交通状况在线监测

除了完善监控设施，我市交警部门还与高德地图开展合作，对全市交通状况进行在线监测。

记者在市交警支队控制指挥中心的在线监测平台上看到，电子地图能够实时显示道路车流状况，与导航软件类似，车流较大的路段被标记为红色，车流较小的路段被标记为绿色。

一旦发现地图上某个路段出现红色，警方会迅速调看该路段的监控视频，判断是否为真实拥堵。“若为真实拥堵，我们会赶至相关路段进行处置。”王伟说。

此外，该平台具有“城市堵点排行”“热点商圈路况”“堵点异常监测”等交通信息分析功能，为警方实施交通管理和决策提供智能服务。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健 文/图）