[1996年]小浪底水利枢纽建设捷报频传（纪念改革开放40年）

1996年，我市各项事业稳步推进，尤其是黄河小浪底水利枢纽工程建设捷报频传。同时，我市还涌现出一批英雄人物，引发全国关注。

1996年，我市各项事业稳步推进，尤其是黄河小浪底水利枢纽工程建设捷报频传。同时，我市还涌现出一批英雄人物，引发全国关注。

黄河小浪底水利枢纽工程导流洞全线贯通

1996年，黄河小浪底水利枢纽工程建设不断推进，导流洞在10月全线贯通。该工程还创下最大进水塔、最大消力池等世界纪录，同时也创下最大堆石坝、最深防渗墙、最大地下发电厂房等全国纪录。

此外，炼油技术研究取得重大突破，ROCC—V型催化裂化技术在我市问世，该技术在当时属世界领先水平。

这一年，我市有16个项目获国家技术发明奖或科技进步奖，9项产品被评为国家级新产品，18项科技成果获省科技进步奖。市委、市政府向530名优秀专家颁发证书，这些优秀专家包括中国科学院、中国工程院院士，获国务院政府特殊津贴的有突出贡献的专家，省管专业技术优秀人才及市跨世纪学术带头人。

在这年的中国中西部地区对外经济技术洽谈会上，我市签订项目5个，投资总额达151.9亿元人民币。

洛阳、扶余缔结为友好城市，市图书馆新馆开馆

这年的第十四届洛阳牡丹花会接待中外游客90余万人次，经贸洽谈成交额21.6亿元人民币，其中外资金额5834.5万美元。

日本冈山市民友好访中团一行145人抵洛，应邀参加牡丹花会和两市缔结友好城市15周年庆祝活动。此外，以韩国扶余郡郡守俞炳敦为团长的大韩民国扶余郡代表团抵洛进行友好访问，洛阳、扶余缔结为友好城市。扶余郡为盛唐时期唐附属国百济国的国都，国王羲慈王葬于洛阳市郊凤凰台。

也是在这一年，洛阳市对外开放的又一重要窗口——牡丹城宾馆开始试营业，该宾馆按五星级标准设计，共32层，建筑面积37370平方米。

是年4月18日，市图书馆新馆开馆，该馆于1992年7月10日动工兴建，5层建筑，主体面积11040平方米，可藏书150万册。

李国立、曾召刚等英雄模范人物不断涌现

这也是英雄模范人物不断涌现的一年。2月15日，海军某部伊川籍战士李国立在探亲途经方城县时，勇斗8名歹徒，身受27处刀伤，洛阳市、南阳市有关部门纷纷号召向英雄学习。

4月21日，伊川县消防中队副班长曾召刚在大火中抢救儿童时牺牲。10月，公安部、河南省追授曾召刚“爱民模范”“人民消防卫士”等称号。6月11日，公安部为孟津县麻屯乡派出所副所长康振虎记一等功，他在1995年11月勇斗持枪歹徒，衣服被打穿78个洞，17颗钢珠打进腹部。

7月，洛宁县农民赵守义在旱情较重的情况下，示范地块小麦亩产达519.3公斤，其栽培技术被省农业厅推广。6月，市汽车运输公司运兴分公司司机李宏伟将乘客遗忘的9.5万元现金归还失主。9月，洛宁县一家饭店老板雷德朝拾到22万元巨款，并如数归还失主。（洛阳晚报记者 潘立阁）