今冬明春，洛阳16.4万亩土地将披绿衣

初冬时节，隋唐城遗址植物园内，一片片金黄的银杏树林旁，游人众多。穿梭在林中，满地金黄，仿佛带人进入了一个浪漫的童话世界。家门口小游园内，换了“红装”的五角枫、鸡爪槭等，成为入园健身、休闲市民身后的一抹亮丽色彩。

工作人员正在护理苗木

初冬时节，隋唐城遗址植物园内，一片片金黄的银杏树林旁，游人众多。穿梭在林中，满地金黄，仿佛带人进入了一个浪漫的童话世界。家门口小游园内，换了“红装”的五角枫、鸡爪槭等，成为入园健身、休闲市民身后的一抹亮丽色彩。

叶已黄尚未落，城内满是好风光。我市周边公路沿线，也是层林尽染。片片树林、河水与远山相互映衬，装点出了一条条最美公路。

近日，我市发出国土绿化提速提质行动的动员令。今冬明春，我市将坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”原则，大力实施“一心一环五河五山五都”绿化的“11555”工程和“绿廊”提升、“绿带”美化、“绿园”提标、“绿岛”完善、“绿业”增收、“绿村”营造、“绿播”基础等“七绿”工程，规划总任务16.4万亩。

入冬之后，我市国土绿化提升工作已经展开。如今，全市各地已掀起国土绿化提速提质行动的高潮。

市林业局统计，截至目前，全市累计完成造林绿化2.3万亩。按照要求，今年年底前要完成造林绿化任务的60%，2019年4月底前全面完成绿化任务。

在伊川，伊河生态提升、万安山国储林基地建设、鸦岭花椒基地建设等工程推进迅速，成效明显。在栾川，当地已完成荒山绿化4800亩，并与脱贫攻坚相结合建设花椒基地2000亩。在新安，当地因地制宜发展特色经济林，完成造林4000余亩。在洛宁，结合“四河同治”工程，洛河沿线绿化提升已完成10公里，栽植各类树木1.5万株，廊道绿化、村庄绿化也同步实施……

按照《洛阳市2019年国土绿化提速提质行动实施方案》要求，明年，我市中心城区将新建改建小游园40个。同时，黄河、伊河、洛河、瀍河、涧河沿线将实施全面绿化，打造优美的沿河风光带。结合邙山、周山、龙门山、万安山、首阳山的区域实际，进行高标准、大绿量绿化，形成绿色屏障。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 金志锋/文 记者 杜卿/图）