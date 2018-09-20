把握治堵的“辩证法”——解好洛阳交通之堵和群众心中之“堵”的沉思

8日8时30分许，芳林路丽春路路口。心系洛北城区群众拥堵之痛，市委书记李亚第一时间部署治堵行动，并把这个城区“堵中之堵”作为第一站，在早高峰时实地倾听“堵”、感受“堵”、调研“堵”、化解“堵”。

8日8时30分许，芳林路丽春路路口。心系洛北城区群众拥堵之痛，市委书记李亚第一时间部署治堵行动，并把这个城区“堵中之堵”作为第一站，在早高峰时实地倾听“堵”、感受“堵”、调研“堵”、化解“堵”。

连日来，一个“堵”字登上洛阳热搜榜，牵动了全城的神经。随着力度空前的治堵行动步步推进，治堵不仅成为街谈巷议的焦点，更引发了关于一座城市成长的深思。

1 堵与畅的思考

修路架桥本是为畅之举，但其本身往往伴生一时之堵。

5日，两大主动脉王城大道九都路路口围挡施工首个工作日，朋友圈里先“堵”为快：“道路堵、停车乱、公交慢、换乘不便。”上午9时，记者驾车至丽春路，仅从涧东路到芳林路就用了10分钟，路堵车慢可见一斑。

采访发现，此次交通拥堵集中爆发，诱因是王城大道快速路等围挡施工，再加上部分路段保通路不够、通行规则不完善、交通管理应变和市民出行习惯调整不及时等多重因素所致。

未来之畅难免一时之堵，一时之堵换来未来之畅。建设畅通工程会有短期阵痛，尤其是王城大道快速路洛北段施工建设，就好比在旧城区“动刀子”，沿线人口更密集、道路岔口更多、作业影响面更广，交通压力势必大增，群众对此也能理解体谅。然而，理解归理解，未来之畅也不是一时之堵的“挡箭牌”，以百姓之心为心，“治堵”如何避免“添堵”，必须深思力行。

从古城快速路建设开始，“一切为了便民”，我市市政工程建设史上首次专门建设保通工程，“修路先保通”的模式在各重点工程上推开，尽可能减少因工程施工造成交通拥堵，受到群众的广泛好评。

近期，随着交警部门加强交通疏导，调整部分路段的通行规则，加之市民经过一周的适应，西工、涧西几个重点路段的堵情大大缓解，只是“比不修路时稍堵一些”。7日9时，记者重走丽春路原路段，看到不少车辆已选择绕行，拥堵现象有所缓解。

把握好堵与畅的辩证法，既重结果，又重过程，既要确保施工进度，又要实现道路保通，既需要群众的体谅和支持，更要在堵与畅之间找到最佳平衡点，尽最大努力解决好群众眼前的出行问题。今后一个时期，南昌路、滨河北路等提升改造工程围挡施工，中心城区交通基础设施建设全面开花，道路施工带来的通行压力仍然较大，尤需我们以更加积极、审慎的态度应对。

2 快与慢的追问

有人说，在洛阳交通快速发展中治堵是“幸福的烦恼”；也有人说，想想3年后的洛阳模样，治堵“再苦再累也值”。

交通建设全面开花，整个城市如同一个“大工地”，洛阳星夜兼程、行色匆匆的背后，折射出怎样的快与慢考量？

城市发展，交通先行，“小打小闹”不行，“慢条斯理”更不行。伊、洛、瀍、涧四条河流和陇海铁路穿越城区，制约各大板块通连性，这是洛阳的“先天不足”；全市机动车保有量超113万辆，若把去年新增的15万辆紧挨着停放，可从洛阳到郑州排好几个来回，车多路窄、停车场和停车位不足，这是洛阳的“后天失调”；大量断头路存在，一些局部路网通连性不高，立体交通等欠缺，这是洛阳的“历史欠账”。

发展的短板要补，历史的欠账要还，不以大手笔谋求交通大提速，就难以承载打造全省发展新的增长极的梦想。以交通建设带动基础能力建设，是我市深入贯彻习近平总书记打好“四张牌”指示精神的重要内容，是打基础、利长远、提升城市承载力和能级的重要支撑，也是全面深化“9+2”工作布局的重要抓手。

近年，我市加快推进中心城区十字形快速路骨架和环线建设，构建城市快速路网，在中西部非省会城市开建地铁之先河，加快建设龙门综合枢纽，未来还将谋划快速公交系统建设，城区与全市交通建设形成呼应、齐头并进，打造具有“公铁集疏、陆空衔接、内捷外畅”的全国性重要交通枢纽。目前，一批断头路被打通，古城快速路全线贯通，龙门交通枢纽公路客运中心投入试运行，一大批重大交通项目正在加快建设，洛阳城市基础能力建设开启了前所未有的“窗口期”。

跳出治堵看治堵，重要关头“用空间换时间”，抓住机遇大干快上，加快推动宏大的交通战略构想变为现实，才能更快提高洛阳城市能级。跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，新一轮以高质量发展为导向的区域竞争已经展开，慢一拍就会错失机遇、被动落后，快一步方能抢占先机、赢得优势，为高质量发展积蓄更大势能。

当然，快与慢是辩证统一的。强调机遇，强调速度，不是一味地只盯着一个“快”字，更不是“萝卜快了不洗泥”。把握好快与慢的辩证法，我们既要快马加鞭加油干，也要拿出绣花功夫，“慢工出细活”提高城市建设和管理的精细化水平。

3 标与本的共治

一流的城市要有一流的治理。面对交通拥堵这桩“城市病”，标本兼治就是按“一流治理”要求开出的药方。

拥堵不是单一原因造成，小到一个堵点、一条路，大到整个城市，治堵都是系统性工程。综合施策、标本兼治，既考验着城市治理的能力与智慧，也修炼着城市居民的素养与境界，更彰显了一座城市的气质与温度。

比如这次王城大道治堵，如果不能既针对城市路网结构不合理、公共交通发展滞后、停车资源不足、交通智能化不够、居民出行习惯有待改变等深层原因多管齐下施以治本之策，同时也针对施工围挡不尽科学合理、机动车非机动车乱停占道交通违法和行人乱穿马路不文明出行等一些人为“添堵”现象予以精准治标，治堵行动就难以落子见效，或者就会“按下葫芦浮起瓢”。

把握好标与本的辩证关系，既需治堵，也需治乱、治违，既需从建设环节入手，也需规划、建设、管理“三篇文章”一起做，既需下“退烧药”管当前，也需除“病根”管长远，既需发挥有关部门的积极性、主动性，又需激发广大群众的能动性、创造性，方可收标本兼治之效。

着眼标本兼治，李亚调研当场提出了一揽子治堵之策——

完善路网规划，确保主干路畅通、支路辅路环通，统筹做好地面、地下、立体等停车场建设开发，提升重点路口通行效率，加大港湾式公交站建设力度；树牢“修路先保通”的理念，加快在建项目进度，着力通过双月攻坚完工一批、优化保通见效一批、及早谋划实施一批，确保重点项目尽早完工惠民；加大交通违法行为打击力度，发挥公安交警主力军作用，用足用好现代技术手段，夯实属地责任，抓好占道经营、占道停车、违规围挡、共享单车等管理，优化公交出行方案，探索实施“路长制”，形成治理交通拥堵的强大合力……

“人民城市人民建。”全城总动员，全社会参与，来一场全民大治堵，一步一个脚印，把治堵之策落细落小落实，携手推动我市交通拥堵状况取得较大改观。

梦想越美丽，追梦就越艰辛，想拥抱幸福也得先拥抱幸福的烦恼。把握治堵的“辩证法”，打好城市治理的“远光灯”，始终带着责任带着感情“在路上”，洛阳定能解好交通之堵和群众心中之“堵”，实现路畅人和的美好蓝图。(洛平)