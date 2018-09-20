新形势下需要时刻放群众在心中的村官

农村富不富，关键看支部；支部强不强，全靠领头羊。一个村子的发展，最重要的就是需要一名时刻把群众放在心中的村官，栾川县三川镇三川村的党委书记段新宽就是这样一位村干部，10月16日，河南省“脱贫攻坚奖”表彰名单揭晓，段新宽荣获了“奋进奖”。

农村富不富，关键看支部；支部强不强，全靠领头羊。一个村子的发展，最重要的就是需要一名时刻把群众放在心中的村官，栾川县三川镇三川村的党委书记段新宽就是这样一位村干部，10月16日，河南省“脱贫攻坚奖”表彰名单揭晓，段新宽荣获了“奋进奖”。

在平时的工作中，段新宽的初衷都是为了群众，为了村集体。他大力完善基础设施建设，是为了给群众创造一个美丽便利的生产生活环境；他积极发展乡村旅游，是为了多渠道增加群众的收入；他大力支持乡村教育发展，是为了让村里的娃娃们也能有文化、有素质。为了实现这个初衷，段新宽不可谓不用心，不可谓不费心，最终他感动身边的投资伙伴，感动了整个村子，也感动了所有的村民，段新宽用自己的实际行动给我们当下的许多村干部树立了一个标杆。

村支书是我党最基层的党支部书记，是与老百姓接触最多，关系最紧密的党员干部，他们在最基层代表着我们党的形象，直接影响着我们党的口碑，所以他们必须牢记我们党全心全意为人民服务的宗旨，这就要求他们必须更加严格的要求自己，找准自我的位置，认识到村干部工作的重要性，增强自豪感，不能以为村干部不重要，只是跟着乡镇的步子走就够了，更不能在这个位置上为自己和自己的亲友“谋福利”。

要想做好一名村干部，就必须时刻把群众放在心上，挂念着群众的吃穿、挂念着群众的住行、挂念着群众的家人。我们现在有许多村干部越来越年轻，要想真正做好村干部，一是要自觉提高思想认识，自觉履行任职承诺，以党员干部的标准严格要求自己；二是要主动积极学习，不仅要利用网络和书本学习，还要向老村干部、村民们学习，了解农村建设现状和存在的问题，了解农村生产生活基本常识，学习农村管理方法；三是要努力赢得群众的认同感，与群众打交道要耐心，以微笑面对群众的冷眼与不理解，耐心解释直至群众满意；四是开展工作要想群众之所想，急群众之所急，切切实实地为群众办实事，在思想上与群众产生共鸣，时刻把群众放在心中。（ 王嘉辉）