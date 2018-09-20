高举改革开放旗帜 引领生态栾川发展

在栾川县委十二届七次全会上，栾川县委把“生态立县”作为首要发展战略来定位，出台一系列措施，大力推进生态立县，把生态立县作为引领县域经济发展的着力点和支撑点，可谓意义深远，高屋建瓴，必将使栾川改革开放引向深入，必将使栾川在新时代的征程上越迈越远。

在栾川县委十二届七次全会上，栾川县委把“生态立县”作为首要发展战略来定位，出台一系列措施，大力推进生态立县，把生态立县作为引领县域经济发展的着力点和支撑点，可谓意义深远，高屋建瓴，必将使栾川改革开放引向深入，必将使栾川在新时代的征程上越迈越远。

40年前，人们常用“开车跑得快、喝酒不要菜”来调侃栾川的封闭与落后，人们去一次洛阳，来回需要两天。县城狭小，经济停滞，是个被遗忘的角落。40年后的今天，栾川成为全球第一个最大的单体钨、钴生产商，前五大钼生产商；栾川生物医药、健康养老等新兴产业从无到有，迅速发展；栾川“旅游模式”发展经验在全国推广，A级景区数量居全国县级前列，以重渡沟为代表的乡村旅游发展受到国务院前副总理汪洋同志高度评价；先后荣获世界十大乡村度假胜地、国家级旅游业改革创新先行区、国家卫生县城、国家园林县城、全国魅力新农村十佳县、全国首个国家级生态县和全国生态文明试点示范县等称号。改革开放40年，栾川不仅创造了诸多全国“第一”，形成了旅游业改革创新先行区，以“钼老大”转型成为“首个国家级生态县”，生态立县成为一种标识，不仅促进县域现代产业体系协调发展和城乡建设体协同发展，为全市“9+2”工作布局和“四高一强一率先”目标，推动洛阳成为带动地区生态经济协同发展的龙头，为全国生态文明建设探索了新路、积累了经验。

改革开放40年，栾川人民虽在深山，眼睛却始终向外，虽地域狭小，发展格局却越放越大。勤劳的栾川人民无论条件再困难，紧紧扭住经济建设不放松，坚持加快改革开放不动摇；无论环境多么复杂，千方百计上项目、引企业、扩投资，立足资源优势走出一条符合县情的路子。他们无论前进中的困难有多大，坚持解放思想，善于危中求机，勇于逆中求进，用改革激发活力，用创新推动发展。决策者更是始终坚持把人民利益放在首位，切实解决群众反映强烈的突出问题，着力抓好惠及百姓的民生大事。

习近平总书记在十九大报告中告诉我们；“历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。”栾川的快速发展，是一次生动实践和积极探索，是山区小县改革开放的生动缩影，更是35万山区人民矢志不移、艰苦奋斗的结果，是35万山区人民汗水的结晶。

当前，栾川还面临着诸多问题，产业结构不优、规模不大、层次不高、创新不足，加快经济结构调整、推动产业转型升级刻不容缓；三产服务业发展水平较低，旅游业对县域经济的支撑和引领带动作用亟待提升；脱贫攻坚任务依然艰巨；城乡基础设施和公共服务体系还不完善，教育、医疗、就业、住房等关系群众切身利益的问题尚未得到妥善解决；财政增收压力加大，经济发展与财政支撑能力之间矛盾突出；一些干部工作方式、工作作风不适应新形势需要，素质能力、运作水平还有待提高等等矛盾和问题。

问题倒逼改革，矛盾促进开放。栾川成功发展的鲜活事例已经说明改革开放是一把金钥匙，关键是需要我们步子再大一点，改革的决心要再坚定一些。最近，习近平总书记在广州考察时强调，要掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论，以改革开放的眼光看待改革开放，充分认识新形势下改革开放的时代性、体系性、全局性问题，在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。这就要求我们，以改革开放的眼光看待生态建设带给人民的未来红利，从而牢牢把握五大发展理念，在高水平上推进生态建设，把生态建设与经济建设、社会建设、民生福祉同步考量，拿出更加坚定的改革开放步伐，拿出栾川人民敢创人先的精气神，踏浪破冰，勇于创新，以时不我待的精神抓改革，在更高起点山促开放，在积极探索中找规律，敢于攻城略地，勇当洛阳甚至河南改革开放新标杆，我们的生态建设就一定能结出丰硕之果。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。40年改革开放深刻启示我们，历史遗留给我们壮美的山河，时代注定我们这代人要担起改革重任。只要我们始终把人民群众对美好生活的向往当作奋斗目标，高举改革开放旗帜，就一定会把生态栾川建设的更加美好，一定会书写好最壮丽的时代画卷，给子孙后代留下一份生态基业。（栾川县检察院 白全忠）