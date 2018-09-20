改革开放四十年，黄土地上的经济变迁

改革开放四十年，中国的经济发展变化之大不仅表现在林立的高楼大厦，飞速运行的高铁、磁悬浮，也生动地展现在中国农村的每一片土地上，每一个山林里。

改革开放四十年，中国的经济发展变化之大不仅表现在林立的高楼大厦，飞速运行的高铁、磁悬浮，也生动地展现在中国农村的每一片土地上，每一个山林里。

第一次见到被栾川人称为“土地里倒腾出来的土专家”王天长伯伯，还是陪同父亲去拜师学艺，学习药材、菌类种植技术。见面时王伯伯正一边啃着馒头一边在观察天麻的授粉情况，俨然一副严肃认真的模样。随后的交流和实地的考察让我对王伯伯有了更深入的了解。

63岁的王天长多年来专注于研究人工种植羊肚菌技术，根据栾川实际环境，在资料甚少的情况下，一点点摸索技术，夫妻俩终日都是忙碌在田间地头。17年10月，老王在羊肚种植平均亩产400斤的基数上，取得了亩产900斤的好成绩，夫妻俩还给自己定下了目标，一定要突破亩产千斤。王伯伯说贫困户应该种羊肚菌，是门技术，也能依靠政府政策从根儿上脱贫。王伯伯虽为农民，但他却把几个孩子都先后送入大学，08年因洪水市失去原有的房子，但他们不气馁，不懒惰，依靠双手重建了家园，并在家门前扎旗大棚，潜心研究农作物种植。告别的时候，王伯伯把他手写的笔记交给爸爸，拜托爸爸帮他修改语句，打印成册，在那本有些破旧的笔记本上，我放佛看到了改革开放四十年来，中国农民们迎着改革春风，努力钻研，从依靠土地仅仅种植作物解决温饱，到依靠土地钻研各种种植技术，大力发展经济，努力奔小康，并积极造福社会的缩影。（投资促进局 管理股）