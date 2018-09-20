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此生无悔入华夏，来世还做中国人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2018-11-14 15:04

　　对于一个70后的人来说，要说说祖国改革开放后的变化，还是很有些要说的。尤其是一个在农村长大的孩子，会有更深切的体会。

　　忆苦思甜不是我最想说的，但今昔对比的巨大差异让我对什么是家国情怀有了自己的独特理解。小时候的记忆里吃饭似乎只有一些萝卜青菜，田野里从春到秋的应季野菜从未落下过。吃的是玉米面，白面。偶尔因为剩个碗底没喝完被父亲痛骂“作孽！要被龙抓的”。父母生于50年代，在他们眼里，能吃饱就是好日子，一粒麦子掉地上也要弯腰捡起来。一辈子早出晚归在地里劳碌奔忙是他们绝大多数人的生活方式。我记得交公粮的时候，几家合伙用一个架子车拉着自家最好的麦子、玉米送交到粮所。那时候的粮所是一个多红火热闹的地方啊！

　　晚上做作业上晚自习用的油灯，是我多努力的用完了一瓶墨水才做成的呀！铅笔用到手握不住，作业本正反两面写。一年到头几乎没做过新衣服，作为女孩子，却要穿哥哥穿过的衣服，这成了我童年中抹不去的灰色的记忆。在那个时候，我最大的理想是有读不完的书。为了一本书我能一路都不歇的跑十几里山路去借，终被人拒绝的失落至今记忆犹新。

　　如今，20多年过去了。我在县城有了房子，买了车。再回过头去看当年的生活，一切恍如在梦中。尽我最大的想象恐怕也不能将我的生活质量上升到这样的高度。微信支付、网上购物，这些超越我想象极限的事物如今竟是这样的司空见惯。

　　个人生活都是小事，最让我无比振奋的是我们的国家，她发生了天翻地覆的变化，她变得如此美丽如此强大！从没有任何一个时刻，让我感觉到作为一个中国人是如此令人骄傲和自豪！

　　1999年，正是我师范毕业的那一年，我们也正值青春年少，热血激昂的年龄。我驻那斯拉夫大使馆被美国在光天化日之下毫不留情的炸毁。邵云环、许杏虎、朱颖三位烈士被害于异国他乡，我们看到这个消息悲愤不已，热泪横流，他们是为国捐躯，他们的身后站着我们的祖国，我们相信一定能血债血偿，让敌人认罪伏法，尝到侵害中国人民的厉害。可是啊！我们等来的不是我们想要的结果。当时我们是多么失望和义愤填膺啊！我们的祖国母亲受到了多少的指责和埋怨啊！啊！......我亲爱的祖国！当年你所受到的屈辱和伤痛，曾多么深刻的凿印在我的心上。我恨敌人，也恨自己，更怨你。怨你不够强大，不够勇敢。直到今天我才明白你的忍辱负重中积蓄了多强大的力量。李岚清踮脚看别人航母的那一瞬间，刺痛着无数国人的心。烈士王伟开着飞机义无反顾撞向敌机的那一刻，让多少国人的热血再次沸腾！......

　　今天，我们赤脚走过荆棘的痛终于有了回报！我们的航母，有了！我们再也不用仰人鼻息，看人眼色行事。我们的歼20翱翔蓝天，傲视西方！港珠澳大桥再次刷新外国人的认知！神威太湖之光领跑全球计算！中国空间站计划全面提速，即将成为全球唯一，美日请求被挥手拒绝！大型水陆两栖飞机AG600成功水上首飞，美国南海挑衅被我海军近距离驱赶，灰溜溜丧气而归，一次次大规模撤侨，让世人一次次投来羡慕的目光......从天上到地上我们敢于霸气的剑指任何来犯之敌！每念及此都让我热泪盈眶，喜极而泣！只有受过屈辱才能理解尊严的来之不易！看到我亲爱的祖国历经磨难，终于浴火重生，作为改革开放的同龄人，我深深为祖国的发展感到骄傲，也能真切的体会到她的不易和艰辛，对于今天的生活，我无比珍惜，对祖国，我有无尽的敬意和发自内心的热爱，衷心祝愿祖国能越来越繁荣昌盛！也有理由相信，祖国的发展会越来越好！（新安县西苑学校     李小红）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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