周末的上午，和家人一起在县城的周边走走，顿觉诗情画意扑面而来。虽然已是深秋，但在世纪公园，树木青翠，雏菊吐芳；在枕头山公园，曲径通幽，行人在小路上漫步，如在画中游览；在涧河游园，水清草绿，白鹭翩飞，垂钓者的鱼钩抛向水面，荡起层层涟漪……

周末的上午，和家人一起在县城的周边走走，顿觉诗情画意扑面而来。虽然已是深秋，但在世纪公园，树木青翠，雏菊吐芳；在枕头山公园，曲径通幽，行人在小路上漫步，如在画中游览；在涧河游园，水清草绿，白鹭翩飞，垂钓者的鱼钩抛向水面，荡起层层涟漪……

徜徉在眼前的美景之中，我不禁思索：这样的诗情画意从何而来？

首先，青山绿水从党和政府正确决策中来。县委、县政府高度重视生态文明建设，着力打造绿色空间，发展绿色产业，倡导绿色生活，促进人与自然和谐共生，让新安大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更美好。良好的生态环境，造福每一个人,是最普惠的民生福祉,是最公平的公共产品。保护青山绿水，就是贯彻习近平总书记生态文明重要思想，践行绿色发展理念，实现人与自然的深度融合。

其次，蓝天白云从环保法规的保驾护航中来。打造碧水蓝天，需要法治“护航”。我县不断深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央对生态文明建设和环境保护工作的有关文件精神，积极响应党中央、国务院推进生态文明建设和环境保护工作的一系列重大制度安排，加强环境保护督察,全力打赢蓝天保卫战。蓝天白云，用之不觉，失之难存，没有替代品，失去方显其弥足珍贵。它一头连着我县人民群众生活质量，一头连着新安社会的和谐稳定，经济的可持续发展。守护住了，群众的幸福感、获得感和安居感就会大大增强；一旦被破坏，就会造成严重的生态损失和经济社会危害，成为民生之患、民心之痛。我县坚决执行环保方面系统完整的法律法规和政策制度体系，守牢生态“红线”和环保“高压线”，向高耗能、高污染、高排放的粗放生产方式说“不”，着力实现人与自然和谐共生，提升了城市品位，改善了人居环境。经过多年的努力，青山绿水成为我县绿色发展的金山银山。我县生态环境得到了明显改善，呈现了人人称赞的盛世美景。

第三，新鲜的空气从人民群众日益增长的环保意识中来。随着生态保护制度的不断完善，生态文明建设取得可喜成绩。我县人民从心底开始意识到环境保护的重要意义，爱护生态环境的良好风气逐渐形成：一家家的厨房里用上了清洁能源；一辆辆洒水车在县城公路上喷珠吐雾，湿润空气，降低扬尘；一位位环卫工人，坚守岗位，不论严寒酷暑，汗流浃背，清扫路面，全天保洁；一个个园林工人，为绿地、树木浇灌，修剪移栽，把街头公园的树木护理得葱茏欲滴，枝繁叶茂，整齐如画；还有一群群志愿者，活跃在街头巷尾，捡拾垃圾，清理小广告，忙个不停……今天的新安大地，处处绿意盎然，空气清新，沁人心脾；县城的街头绿园，老少欢娱，乐在其中。

斜晖脉脉，我顺着汉关大道漫步，只见路两旁的一株株法国梧桐正舒展腰肢，在“新安蓝”的映衬下格外夺目……（新安二高 陈学峰）