做个昂首挺胸的“抬头族”

前段周末跟朋友相约逛街，出门才发现没有备零钱坐公交，于是就想做出租给换点儿零钱备用，结果结账时司机师傅却说：手机不能扫码吗？我没钱找你...仔细想想，现在的人在出门的时候基本都要确认三件东西，钥匙、手机、钱包，但要只能选一件的话，可能大部分人都会选择手机，除了手机是必带品，其他东西都可有可无。是什么让手机有如此高的地位？

前段周末跟朋友相约逛街，出门才发现没有备零钱坐公交，于是就想做出租给换点儿零钱备用，结果结账时司机师傅却说：手机不能扫码吗？我没钱找你...仔细想想，现在的人在出门的时候基本都要确认三件东西，钥匙、手机、钱包，但要只能选一件的话，可能大部分人都会选择手机，除了手机是必带品，其他东西都可有可无。是什么让手机有如此高的地位？

手机如今能代替很多东西，它体积小、便携带、电量足、功能全，带着它就像是带了一个巨型数据库一样，看时间、看新闻、搜百度、导航、聊天，游戏、付钱…我们每天起来第一件事就是打开手机，晚上睡前最后一件事是放下手机。我们无时无刻不在刷手机，等车时、上班时、吃饭时……由于长时间的低头看手机，这些人便有了“低头族”的称号。

因为各种原因，人们越来越依赖手机了。但这种依赖是一种瘾，是一种不可控性。就像枪被发明出来，可以保家卫国，也可以谋财害命，同理。手机在给人们带来巨大便利的同时，也带来了巨大的隐患。在日常生活中，很多人都会在吃饭、走路、等车的时候玩手机，他们翻朋友圈、网上聊天、打游戏、追剧等，殊不知，这类被称作手机低头族的人，将自己置于危险境地。有人在过马路时低头看手机而不顾信号灯、有人在开车时为看一条未读信息而不顾前方是否有危险,长时间低头玩手机除了对眼睛、颈椎、脑神经等自身健康有不良影响外，还容易导致交通事故，危及他人。

手机虽好，也只是一个工具，适当的使用给生活增添便利和乐趣，所以希望人们理智地使用智能手机,拒绝做“低头族”，时刻谨记开车不“低头”、过马路不“低头”，同时也拒绝孩子们过早接触手机，珍爱健康、珍惜生命，抬起头来，把关心和交流给身边的朋友，把关爱和陪伴给饭桌边的亲人，把关注给这个社会正在发生的点点滴滴…（麻屯党政办 邢智毅）