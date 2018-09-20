让奉献精神在党员心中扎根

近日，全国开展党员干部必须佩戴党徽上岗活动，通过亮明身份，让前来办事的群众清楚谁是党员，来强化党员的党性观念、党员意识，促使党员领导干部务实清廉、尽职尽责，激发广大党员的的荣誉感和责任感。这一举措的实行，对于充分发挥党员的先锋模范作用，为群众提供更加满意舒心的服务，增加政府的公信力作用明显。

近日，全国开展党员干部必须佩戴党徽上岗活动，通过亮明身份，让前来办事的群众清楚谁是党员，来强化党员的党性观念、党员意识，促使党员领导干部务实清廉、尽职尽责，激发广大党员的的荣誉感和责任感。这一举措的实行，对于充分发挥党员的先锋模范作用，为群众提供更加满意舒心的服务，增加政府的公信力作用明显。

有句话说得好：政声人去后，民意闲谈中。作为一名党员是否合格，自有群众评说。党徽作为党员的一种身份标识，更多是物质层面的一个象征，党员的本质应该是奉献精神。只有通过积极奉献，为群众提供服务和便利，才能成为群众心中认可的党员。

作为基层党员，在新时代的伟大征程上，更需要主动深入群众中，走村入户去磨炼，去学习，去奉献。只有常怀奉献之心，勤恳踏实工作，切切实实把人民群众当亲人，才能在本职岗位上绽放自身的光彩，才能成为被群众认可合格党员。

让“党员活动日”成为“党员奉献日”。改变以往党员活动日，全体党员集中在会议室埋头苦学党的理论知识、国家大政方针的现状，让广大党员走出会议室，走上田间地头帮助困窘乡邻秋收播种，走上背街小巷为环境卫生清洁做一份努力，走进贫困户的家中提供力所能及的帮助。

从“党员活动日”变为“党员永远在身边”。以往的党员活动日为固定时间，即每月25日。群众的困难是随时发生的，不分时间地点，不会等到党员活动日才集中产生困难。所以，对群众的关怀和帮助应该是时时刻刻都在的，只要群众有困难，党员就在身边，温暖就触手可及。

白居易有诗云：“今我何功德，曾不事农桑。吏禄三百石，岁宴有余粮。念此私自愧，尽日不能忘”。一千多年前的封建官吏尚能如此自省，作为新时代的共产党员应该有自己的担当和作为，将服务大众，无私奉献放在心上。

只有想群众之所想，急群众之所急，将奉献精神融入党员的一言一行，一举一动，才能赢得群众的由衷信赖和衷心拥护。这才是一个党员真正的身份证明，不是一枚小小的党徽所能代表的。（ 李兰芳 横水镇人民政府）