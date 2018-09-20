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日记本里的改革开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2018-11-14 15:07

　　近日，在网上看到一条新闻，洛阳七旬老人37年间一天不落地坚持写日记，写下78本，共计1000多万字，摞起来有近两米高，内容包括工作、生活等。老人说，自己无意中记录了改革开放历史，自己是改革开放受益者。

　　小时候大家应该都有过写日记的经历，拿出笔记本，第一行先写几月几日，然后空两格，写星期几，再空两格，写上天气。然后，唰唰唰写完一天的事情，再然后扣上本子，环顾一下四周有没有爸妈，再锁上密码锁……但现如今，随着年纪的增长已鲜少有人这样来记录生活了。

　　如今的智能手机作为现代人随身携带的通讯工具，同时也成为了最便捷的记录生活工具，手机上的QQ、微信、微博等一众社交平台，让人们用一种更平和、更快捷的方式来观察记录我们零碎的生活，科技的创新发展不断改变着我们的生活方式。

　　改革开放40年，我们实现了衣食住行无忧，从填饱肚子到吃出健康，从黑灰走向时装个性化，从“蜗居”到“广厦”，从“自行车王国”到说走就走的旅行。这些年在你我身边的变化无不体现着党的改革开放政策带给我们的实惠和机遇，人们在这种变化中体味到的是生活的美好，是人的全面发展和希望。

　　改革不停顿，开放不止步。改革开放40年来取得的成就，足以让我们引以为傲，正如习近平总书记所言，现在的我们，比历史上的任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标，但所谓“行百里者半九十”，这个时代赋予了青年人更重的责任，就更不能懈怠，更要加倍努力。（城关镇 王利娜）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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