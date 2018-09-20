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辉煌成就激励青年奋勇当先
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网综合 2018-11-14 14:28

　　69年，可以实现什么？是守着粮票粮本到随时随地大块朵颐。是摇摇晃晃的绿皮车到时速300公里的高铁。是农村娃上不起学的正常现象到九年义务教育的全面普及。

　　69年，还可以实现什么？是非洲国家满大街的“HUAWEI”标志，也是287次长征系列运载火箭的发射，更是占世界52%的12万公里高速公路和有六个世界之最的港珠澳跨海大桥。

　　69年来，勤劳和勇敢的中国人民在党的正确领导下，用自已智慧的头脑和勤劳的双手，创造了前所未有的人间奇迹。

　　69年来，伟大的中华民族自强不息，团结奋斗，砥砺奋进，勇往直前。不断地谱写出无数篇光照千秋永留史册的壮丽篇章。

　　我们的祖辈自一八四零年到一九四九年，在几近绝望中不懈努力了一百一十年；我们的祖辈和父辈们在一九四九年到一九九零年的风雨飘摇中，不懈努力了五十年；我们这一辈，又和父兄们在茫然和抉择中努力了二十年。几百年来，中华民族的复兴没有像现在这样离我们咫尺之遥。

　　青年兴则国家兴，青年强则国家强。没有“敢教日月换新天”的精神，就没有新中国69年的沧桑巨变；没有“杀出一条血路”的气魄，就没有改革开放40年的辉煌成就。生逢其时、重任在肩的洛阳青年一定要牢记总书记嘱托，以社会主义建设者和接班人的使命担当，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，让青春在决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程中焕发绚丽光彩！（共青团洛阳市委 张珂）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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