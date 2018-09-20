十月果飘香，岁岁又重阳。九九重阳节是老人节，也是敬老节，尊老爱老、敬老助老是中华民族世代相传的传统美德，也是我们做儿孙们应尽的义务。在重阳节来临之际，随志愿者服务团队到敬老院，把节日的祝福和关爱送给老人们。

十月果飘香，岁岁又重阳。九九重阳节是老人节，也是敬老节，尊老爱老、敬老助老是中华民族世代相传的传统美德，也是我们做儿孙们应尽的义务。在重阳节来临之际，随志愿者服务团队到敬老院，把节日的祝福和关爱送给老人们。

如今的敬老院有了很大的改观。听院长讲，经过近一年的提升改造，室内、室外的基础设施得到全面改善，老人们现在的生活越来越舒适有保障了。在物质条件满足了老人们的需要，而精神层面的需求是否也达到了呢？

常言说：“家有一老,如有一宝”是一种觉悟,使我们懂得珍惜老人，是全社会必备的美德,丧失这个美德就会遭社会的唾弃，这既是对老人的一种尊重，也算是与更多“上有老下有小”的年轻人共勉。在敬老院居住的老人，各有各自的特殊原因来到这里，迟暮之年更需要一份关爱和无声的呵护，除了家人隔三差五的问候，社会人士也要尽一尽绵薄之力，这是一种美德和善举。

善待老人是重情重义的行为，对一个重情重义的人来讲，周围的朋友会更加信任你，尊重你，留下好印象的同时也会带来更多的机缘和人脉。试问，有谁会不珍惜身边这样延守中华民族传统美德的人？

言传身教是家庭教育的重要教育方式，也是社会无形的感化行为。孝敬老人、尊敬老人，会给孩子带来好的影响，让孩子传承美德，效仿美德，无形之中树立孩子的自信，从而改变他一生的价值观念。利用节假日，让孩子感受节日气氛的同时，为长辈和老人们做一份礼物，献上爱心，既增进了感情又锻炼了孩子良好习惯的养成，何乐而不为呢？

善待老人就是善待自己。爱老敬老是我们做儿女、子孙的责任和义务，是发自内心的、无私的行为和美德。（何松梅）