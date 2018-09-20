“9+2”布局是洛阳的，是人民的

于洛阳而言，2018年是充满干劲、推陈出新的一年，更是信心十足，怀抱梦想的一年。

于洛阳而言，2018年是充满干劲、推陈出新的一年，更是信心十足，怀抱梦想的一年。

随着我市十五届人大一次会议和政协十三届一次会议的召开，全面深化“9+2”工作布局的脚步继续深入迈进，一刻也不停歇。这是遍地开花、稳扎稳打的一年，这一年给了洛阳人民太多的惊喜。

地铁1、2号线快速推进，县区公路网逐步形成，使人民工作、生活更加方便；各地旅游景点、小游园的设计，丰富了人民的精神生活；各项基础设施的完善、生态环境的保护，提升了人民的生活质量和幸福感；城镇一体化的建设、社会福利的实现，真正让人民体会到党和政府为了保障社会公平、缩小城乡差距的进一步努力。

当然，在扶摇直上的势头之中，发展必须通过落实平凡琐碎的小事和破除复杂的利益关系来实现，更有很多历史遗留问题需要面对、解决，比如各县区的烂尾楼问题、各山区的民生问题、教育问题等。艰难的局面撼动不了改革和前进的决心，撼动不了对“四高一强一率先”伟大目标的追求。在“以人为本”的科学发展观的指导下，我们坚信： “9+2”布局不仅是属于洛阳市的，更是属于洛阳人的。

“踏遍青山人未老，风景这边独好”。洛阳前所未有的发展态势，党和政府给予的深切关怀，给人民注入了无限的信心和力量，激励着每个人都参与到建议和建设中来，共同打造家乡美好的明天。

昨天的脚步，今天的路。

今天的奋斗，明天的幸福。（孟秋菊）