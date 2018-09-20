洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

不忘初心，牢记使命
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网综合 2018-11-14 14:24

　　光辉岁月弹指挥间，1949-2018我们伟大的祖国迎来了她的69岁生日。

　　1949年毛泽东主席站在天安门城楼上向全世界发出豪迈的声音宣布：“中华人民从此站起来了！”，这伟人的呐喊声，震惊国内外。中华人民从被压迫，被奴役的境地彻底解脱出来了。现在，我们可以站直身体挺直腰板的告诉全世界，“我们中华民族是一个自强不息，任何困难都压不倒的民族”，祖国，我们的母亲，我最亲爱的妈妈，她经历了种种磨难到现在站立起来，我们从中学习到了，没有祖国，就没有家，国家不强盛，落后就要挨打。我们作为祖国母亲的孩子、炎黄子孙，我们应该牢记过去。就像国歌里面唱到的“中华民族到了最危险的时候，”就是要告诉我们不能因为现在的生活安定，就掉以轻心，应该时时刻刻都保持高度集中的状态，不让邪恶势力有一丝丝可乘之机。

　　那时中国的民生萧条，经济落后，国家事业百废待兴，政府和人民面对一个千疮百孔的国家，并没有退缩，勇往直前。自改革开放以来，我们先是用了三年的时间进行了国民经济恢复，在这短短的三年中，国民经济得到基本的好转，工业生产也超过了历史的最高水平，但是尽管这样那时的我国还是一个较为落后的农业国。为了有计划的进行社会主义建设，我国政府出台了发展国民经济的五年计划。另外面对日趋复杂的国内外形势和不断变化的国内环境，当坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面推进党的建设，科学判断，准确的把握我们党所处的历史方位和肩上的使命，紧密联系治国理政的实践，大力加强党的执政能力建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平，不断完善发展理念和进步科技，更是让我们看到了祖国飞速的变化。

　　从建国初期贫穷落后的小山村“出门靠走，叫人靠吼”，到现在条条大路通北京，网电家家通。这番成就离不开国家的日益关怀，更离不开党和人名的辛勤劳作，不怕吃苦，努力奋进的蓬勃精神。69年以来，我党根据发展需求，制定了一系列符合生产、发展、进步的举措，经济方面GDP超八十万亿。科技方面，天眼，北斗卫星，神威?太湖之光计算机，量子卫星墨子号的出现也意味着我国在世界上，科学技术以于先进职位......

　　祖国是哺育我们的母亲，是生命的摇篮，我们应该因为自己是一个中国人而感到骄傲。我们应该有“为中华之崛起”而学习的宏伟抱负,应该有为祖国富强而献身的远大志向,让我们用全部的聪明才智和生命热血来建设我们的祖国。让我们大家一起不忘初心牢记使命，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。（洛龙高新区  董超超）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·防治糖尿病，生活要“甜”不要“糖”
  • ·有妇科炎症最好别贪吃这5类食物，会加重炎症！
  • ·隐藏在菜市的天然抗癌药、安眠药、感冒药…
    		•
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
        年已七旬的他们以旅行为乐。“我俩没别的爱好，就喜欢旅游：一来旅游让人心情愉悦，二来能检验自己的身体是...
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期全...
  • 加快国土绿化 建设生态洛阳
  • 洛阳热力主管网已升温 明日零时全市正...
  • 王城大道供热主管网出现漏水 附近部分...
  • 男子挖墓迁坟遇塌方 消防队员成功救人
  • 王城大道与牡丹大道交叉口 预计本周恢...
  • 李亚在调研民营经济发展时强调：深入...
  • 洛阳明日24时开始供暖 新增这些供热小区
  • 洛阳市纪委通报四起典型案例
  • “双11”大数据新鲜出炉 看看洛阳人都...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市地铁控制中心项目计划年底前开工
    咨询：谷水立交工程一标段是怎么规划的
    精彩图片
    洋学子品味洛阳三彩文化
    稀奇！洛阳近20斤重“...
    54个路口“信号灯手术...
    洛阳华夏文房文化博物馆
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605