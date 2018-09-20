光辉岁月弹指挥间，1949-2018我们伟大的祖国迎来了她的69岁生日。

光辉岁月弹指挥间，1949-2018我们伟大的祖国迎来了她的69岁生日。

1949年毛泽东主席站在天安门城楼上向全世界发出豪迈的声音宣布：“中华人民从此站起来了！”，这伟人的呐喊声，震惊国内外。中华人民从被压迫，被奴役的境地彻底解脱出来了。现在，我们可以站直身体挺直腰板的告诉全世界，“我们中华民族是一个自强不息，任何困难都压不倒的民族”，祖国，我们的母亲，我最亲爱的妈妈，她经历了种种磨难到现在站立起来，我们从中学习到了，没有祖国，就没有家，国家不强盛，落后就要挨打。我们作为祖国母亲的孩子、炎黄子孙，我们应该牢记过去。就像国歌里面唱到的“中华民族到了最危险的时候，”就是要告诉我们不能因为现在的生活安定，就掉以轻心，应该时时刻刻都保持高度集中的状态，不让邪恶势力有一丝丝可乘之机。

那时中国的民生萧条，经济落后，国家事业百废待兴，政府和人民面对一个千疮百孔的国家，并没有退缩，勇往直前。自改革开放以来，我们先是用了三年的时间进行了国民经济恢复，在这短短的三年中，国民经济得到基本的好转，工业生产也超过了历史的最高水平，但是尽管这样那时的我国还是一个较为落后的农业国。为了有计划的进行社会主义建设，我国政府出台了发展国民经济的五年计划。另外面对日趋复杂的国内外形势和不断变化的国内环境，当坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面推进党的建设，科学判断，准确的把握我们党所处的历史方位和肩上的使命，紧密联系治国理政的实践，大力加强党的执政能力建设，进一步提高了党的领导水平和执政水平，不断完善发展理念和进步科技，更是让我们看到了祖国飞速的变化。

从建国初期贫穷落后的小山村“出门靠走，叫人靠吼”，到现在条条大路通北京，网电家家通。这番成就离不开国家的日益关怀，更离不开党和人名的辛勤劳作，不怕吃苦，努力奋进的蓬勃精神。69年以来，我党根据发展需求，制定了一系列符合生产、发展、进步的举措，经济方面GDP超八十万亿。科技方面，天眼，北斗卫星，神威?太湖之光计算机，量子卫星墨子号的出现也意味着我国在世界上，科学技术以于先进职位......

祖国是哺育我们的母亲，是生命的摇篮，我们应该因为自己是一个中国人而感到骄傲。我们应该有“为中华之崛起”而学习的宏伟抱负,应该有为祖国富强而献身的远大志向,让我们用全部的聪明才智和生命热血来建设我们的祖国。让我们大家一起不忘初心牢记使命，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。（洛龙高新区 董超超）