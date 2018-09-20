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网络暴力何时休？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网综合 2018-11-14 14:23

　　四川德阳女医生安某被网络暴力逼到吞药自杀，著名主持人李咏因患癌移民美国接受治疗却被不明真相的网友扣上叛国的帽子，重庆大巴坠江事件中在真相未明的情况下女轿车司机被口诛笔伐……伴随着互联网的应用与普及，一种新的暴力形式——网络暴力横空出世，甚至有愈演愈烈的趋势。

　　在这一场场声势浩大的网络舆论中，在这一声声振振有词的网络谴责中，事实显得不那么重要了，只剩下只言片语撺掇起来的愤怒和不明真相的“正义之士”站在道德制高点的肆意谩骂。众口铄金，积毁销骨。互联网给了每一个人自由发言的机会，并提供渠道将这些言论汇集起来形成一股强大的力量，却没有教会人们形成独立思考的能力和言论负责的态度。

　　俗话说：当鸡蛋和石头在一起时，我们往往选择站在鸡蛋这一边。于是我们看到重庆公交坠江事件刚发生的时候，一方是生死未卜的坠江乘客，一方是幸存的穿高跟鞋的女轿车司机，愤怒的网友很容易就自行对事故原因下了定论：女轿车司机违章。即使官方公告还没出，种种关于女轿车司机违章逆行的言论便甚嚣尘上。后来官方公告表明事故系公交客车在行驶中突然越过中心实线，撞击对向正常行驶的小轿车后冲上路沿，撞断护栏，坠入江中。事实已然明了，但谴责女司机的网络言论却仍未停止，这些被情绪裹挟的言论似乎从未渴求过事实，只是对不合口味的证据视而不见。

　　堂堂七尺躯，莫听三寸舌；舌上有龙泉，杀人不见血。互联网时代，我们首先要做的就是当一件事情没有尘埃落定的时候，不随意揣测妄下论断，没有查证就没有发言权。不明真相的“正义之善”比实际的作恶还要恐怖。

　　网络暴力犹如一场披着“正义”外衣的社会霸凌，每个施暴者都标榜着自己是在惩恶扬善，可是，这个世界从来就不缺泛滥的善良，缺的只是理性的思考与克制的行为。不要让我们手下的键盘成为杀人的刀。（洛龙高新区 郭清清）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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