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牢记历史 不忘初心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网综合 2018-11-14 14:21

　　古人说，“不忘初心，方得始终”。初心，美好的希望、崇高的理想，是激励前进的动力，是支撑拼搏的奋斗力量……

　　不忘初心，牢记历史。古人说，“以人为镜，可明得失；以史为镜，可知兴替。”我们的历史，有辛酸有泪水，有欢笑也有哭泣，有坚持也有放弃……可我们从未忘记过初心。

　　从英勇举起炸药包的董存瑞到为了确保全体潜伏人员的安全和攻击任务完成而牺牲的邱少云到危急关头，抱起仅有的一包炸药，拉燃导火索，纵身冲向敌群，与爬上阵地的美军同归于尽，英勇捐躯的杨根思、再到用自己的身躯死死地顶住了就要爆炸的爆破筒的梁士英……

　　从焦裕禄“心中装着全体人民、唯独没有他自己”到谷文昌“不带私心搞革命，一心一意为人民”，再到杨善州“干革命要干到脚直眼闭”这些都是奉献精神、牺牲精神的真实写照。

　　如果没有先辈们默默无闻的挥洒热血、不怕牺牲，怎会有我们今天的幸福生活？历史的经验值的借鉴，在失败中吸取教训，在成功中获取经验，不断走向胜利。牢记历史，不忘初心。我们应该关心那些还在世上的革命先辈，传承他们的精神，让他们的革命热血生生不息，代代相传在我们身上流淌……

　　习近平总书记在十九大的报告，高举旗帜、高瞻远瞩，明确了新时代中国特色社会主义思想和基本方略，体现了共产党人为理想奋斗的自信与坚定，我们站在历史的新起点，肩负为人民和历史担当的使命，必须不忘初心、牢记使命、砥砺前行。(翠云办)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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